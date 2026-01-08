Concerto gratis con Franco Ricciardi e Rosario Miraggio: c’è la sagra della porchetta a Sant’Antonio Abate

Rosario Miraggio e Franco Ricciardi

Concerto gratis di Franco Ricciardi e Rosario Miraggio a Sant'Antonio Abate, in occasione della Sagra della Porchetta organizzato dal comune della provincia di Napoli dal 16 al 18 gennaio e dal 22 al 25 gennaio prossimi. Il tradizionale appuntamento, che ricade a cavallo del Cippo di Sant'Antuono del 17 gennaio. Un appuntamento eno-gastronomico e culturale ormai fisso del calendario abatese, giunto quest'anno alla sua 48esima edizione.

Il calendario col programma completo della festa

Ad annunciare gli ospiti dello show del 2026 è stato il sindaco di Sant'Antonio Abate, Ilaria Abagnale: "Largo Sandro Pertini e piazza della Libertà – scrive il primo cittadino – diventeranno lo scenario perfetto per dar vita ad un programma di intrattenimento musicale e teatrale adatto a coinvolgere pubblici, generazioni e sensibilità diverse, dal 16 al 19 gennaio ed ancora dal 22 al 25 gennaio. Artisti di punta, comicità, musica popolare e spettacoli dal vivo accompagneranno le serate della sagra, insaporite dalla degustazione della porchetta preparata dai nostri maestri culinari. ".

Ecco di seguito il programma completo:

16 gennaio – Accensione del Cippo con i Bottari

17 gennaio – Musica popolare

18 gennaio – Zero Negativo & I Ditelo Voi

19 gennaio – Spettacolo comico di F. Procopio

22 gennaio – Concerto Onde Vibranti Group

23 gennaio – Concerto di Rosario Miraggio

24 gennaio – Concerto di Franco Ricciardi

Gli spettacoli si terranno nelle giornate indicate, dalle 17 alle 22. "Ritroveremo i nostri porchettari pronti a farci assaporare gustosi panini con la porchetta, abbondanti di condimento e sapori che sanno di casa e di un evento ormai storico per noi, giunto alla sua 48esima edizione – scrive la sindaca Abagnale – Ad accompagnare queste serate di festa ci sarà un ricco programma di intrattenimento, con i concerti di Franco Ricciardi e Rosario Miraggio e spettacoli musicali e teatrali che vi sveleremo a breve, pensati dall’Associazione Carnevale Abatese per coinvolgere tutte le età. Saranno giorni di festa importanti per la nostra comunità, occasioni per ritrovarci, stare insieme e rivivere la bellissima cerimonia di accensione del Fucarazzo Artistico del 16 gennaio, al quale si sta già lavorando con il desiderio di regalarvi uno spettacolo che faccia rivivere con emozione questi nostri primi 100 anni di storia abatese".