Concerto Coldplay a Napoli, vietate bevande in vetro e plastica rigida dentro e fuori lo stadio L’ordinanza del sindaco Gaetano Manfredi: stop alla vendita di bibite in bottiglia e lattine da 3 ore prima dello show al Maradona e a Fuorigrotta.

A cura di Pierluigi Frattasi

Vietata la vendita di bevande in lattine, bottiglie e bicchieri di vetro e plastica rigida in occasione delle due giornate di concerto dei Coldplay, domani, mercoledì 21, e giovedì 22 giugno, a Napoli. Arriva l'ordinanza sindacale col divieto, che sarà valido sia all'interno dello stadio Diego Armando Maradona, dove si svolge lo spettacolo, che nelle aree circostanti, nel quartiere di Fuorigrotta. Multe salatissime per i trasgressori, con sanzioni fino a 500 euro per chi viola l'ordinanza. Si potranno vendere le bevande, quindi, solo nei contenitori di plastica leggera o di carta.

L'ordinanza del sindaco Manfredi

Per i due spettacoli al Maradona che richiameranno decine di migliaia di persone il Comune ha predisposto un apposito piano traffico. Mentre la metropolitana Linea 2 farà le corse prolungate fino all'1,00 di notte. L'ordinanza del sindaco Gaetano Manfredi nasce su richiesta della Questura di Napoli per motivi di ordine pubblico e sicurezza, "per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione dei concerti", considerato che "i concerti degli artisti Coldplay sono destinati a richiamare un notevole afflusso di persone con un aumento della frequentazione dei locali pubblici da parte di avventori e forte presenza di pubblico su strade e piazze anche limitrofe alle aree interessate, con un conseguente presumibile notevole consumo di bevande".

Di seguito il testo dell'ordinanza:

Divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattine e tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido in occasione dei concerti dei Coldplay per il 21 e 22 giungo 2023 presso lo stadio “Diego Armando Maradona”.

Per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, in occasione dei concerti degli artisti Coldplay previsti per mercoledì 21 giugno 2023 e giovedì 22 giugno 2023 presso lo stadio “Diego Armando Maradona” – Napoli il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattine e tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, tre ore prima dell’inizio dei concerti e fino a cessate esigenze, all’interno dello stadio “Diego Armando Maradona“ ed anche presso tutti gli esercizi commerciali ubicati nelle aree di seguito indicate: