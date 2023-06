Concerto Coldplay a Napoli, come arrivare allo stadio: piano traffico Il Comune di Napoli ha previsto un piano traffico per la zona di Fuorigrotta per i concerti dei Coldplay del 21 e 22 giugno: tutti i divieti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto di repertorio

Arriva il piano traffico per i concerti dei Coldplay allo stadio Diego Armando Maradona che si terranno mercoledì 21 e giovedì 22 giugno. Per consentire il passaggio dei mezzi per allestire i palchi, il Comune di Napoli ha approvato un dispositivo di traffico che sarà in vigore fino al 2 luglio prossimo e riguarderà quindi anche il concerto di Tiziano Ferro del 28 giugno. Il provvedimento prevede il divieto di transito in via Luigi Tansillo e in via Francesco Galeota per consentire lo svolgimento degli eventi canori. Nelle stesse giornate del 21 e 22 giugno la metro Linea 2 funzionerà fino alle ore 1,00 di notte.

Il dispositivo di traffico si rende necessario perché gli organizzatori degli eventi utilizzeranno l’unico varco funzionale alle operazioni di carico e scarico del materiale relativo all’allestimento del palco e delle attrezzature audio e video è quello presente alla confluenza tra via Tansillo e via Galeota, in quanto collocato a ridosso della discesa “maratona”, la quale permette l’accesso diretto alla pista di atletica e al campo di calcio dell’impianto in questione.

L'ordinanza quindi prevede di:

Istituire dal 09 giugno 2023 al 02 luglio 2023 dalle ore 7:00 alle ore 22:00 di ciascun ogni giorno, e comunque fino a cessate esigenze:

1. in via Luigi Tansillo (tratto compreso tra la confluenza con via Jacopo De Gennaro e la confluenza con via F.

Galeota):

Il divieto di transito veicolare, ad eccezione dei mezzi di soccorso, delle Forze dell'Ordine, di Protezione Civile, dei titolari di varchi carrai autorizzati, dei veicoli degli enti erogatori di pubblici servizi nell'espletamento delle attività di loro competenza in emergenza, nonché dei veicoli adibiti al trasporto di attrezzature destinate agli allestimenti del palco e diretti al passo carraio dello Stadio Maradona, sito in via L.Tansillo alla confluenza con via F. Galeota, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico delle suddette attrezzature;

2. in via Francesco Galeota (tratto compreso tra la confluenza con via L. Tansillo e la confluenza con via GB.

Marino):

Il divieto di transito veicolare, ad eccezione dei mezzi di soccorso, delle Forze dell'Ordine, di Protezione Civile, dei titolari di varchi carrai autorizzati, dei veicoli degli enti erogatori di pubblici servizi nell'espletamento delle attività di loro competenza in emergenza, nonché dei veicoli adibiti al trasporto di attrezzature destinate agli allestimenti del palco e diretti al passo carraio dello Stadio Maradona, sito in via L.Tansillo alla confluenza con via F. Galeota, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico delle suddette attrezzature;

3. Il limite massimo di velocità pari a 10 Km/h con pannello integrativo riportante la dicitura “ passo d’uomo”;

Revocare dal 09 giugno 2023 al 02 luglio 2023 dalle ore 7:00 alle ore 22:00 di ciascun ogni giorno, e comunque fino a cessate

esigenze:

1. in via Francesco Galeota (tratto compreso tra la confluenza con via L. Tansillo e la confluenza con via GB. Marino) il senso unico di circolazione già istituito con Ordinanza Sindacale n. 925/2000;

Revocare nei periodi sopra indicati le aree riservate alla sosta a pagamento (strisce blu) presenti lungo i tratti viari come di

seguito indicati: