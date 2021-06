Torna la grande lirica in piazza del Plebiscito con il primo spettacolo del Teatro San Carlo venerdì 25 giugno 2021 dedicato alla Carmen. I lavori per la realizzazione del palco in piazza, che darà le spalle al Palazzo Reale di Napoli, sono quasi ultimati. Il Comune ha predisposto un apposito piano traffico che prevede anche la chiusura di alcune strade limitrofe e gli agenti della Polizia Municipale vigileranno sul buon andamento della circolazione durante le manifestazioni. Gli spettacoli all’aperto del Massimo lirico partenopeo tornano dopo il grande successo dello scorso anno, quando è stata inaugurata questa nuova modalità a causa delle normative sulla pandemia del Coronavirus.

I concerti del San Carlo in piazza del Plebiscito

Ecco tutti gli spettacoli organizzati dal Teatro San Carlo che si terranno in piazza del Plebiscito nell’estate 2021: