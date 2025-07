Concerti di Geolier all’Ipprodomo: 84 veicoli rimossi col carro attrezzi, multati venditori abusivi

Controlli ad hoc per i due concerti di Geolier all’Ippodromo di Agnano, per i quali è stato disposto un piano traffico specifico; impiegati circa 250 agenti della Polizia Locale.

Una ventina di venditori abusivi multati, oltre ottanta tra automobili e scooter rimossi col carro attrezzi: per i due concerti di Geolier la Polizia Municipale ha predisposto un piano di controlli ad hoc, monitorando sia l'area dell'Ippodromo di Agnano, dove si sono tenuti i due eventi nelle serate del 25 e del 26 luglio, sia le zone limitrofe, anche quelle diventate un enorme parcheggio abusivo. Per l'occasione il Servizio Viabilità e Traffico del Comune di Napoli e la X Municipalità avevano stilato un piano traffico ad hoc, con la pedonalizzazione di un'ampia area.

Per i due eventi sono stati impiegati complessivamente 237 agenti e 11 ufficiali. Sono stati effettuati 28 sequestri di circa 2.480 bibite, contenute in vetro e lattine, vendute abusivamente su un totale di 23 banchetti non autorizzati; a questi si aggiungono 5 sequestri amministrativi a carico di venditori ambulanti che sono risultati essere privi dell'autorizzazione regionale. Elevati, inoltre, 7 verbali per violazione dell'ordinanza sindacale che vieta la vendita in vetro durante le manifestazioni pubbliche.

Sul fronte dei controlli alla circolazione, sono stati 84 i cittadini che sono dovuti tornare a casa a piedi: i carro attrezzi hanno prelevato automobili e soprattutto scooter e motocicli, parcheggiati sui marciapiedi. Per la violazione delle norme sulla sosta sono stati elevati 149 verbali, per sosta in area pedonale, sugli attraversamenti pedonali e in corrispondenza degli accessi carrabili.

Due tassisti si sono visti ritirare la licenza in quanto sorpresi a lavorare in violazione delle disposizioni di legge. Sono stati infine sanzionati 5 esercizi di somministrazione mobile, per violazione all'ordinanza che regolamenta la vendita e la somministrazione di alimenti durante gli eventi pubblici (la numero 784/25). Nel bilancio, anche due parcheggiatori abusivi, che sono stati verbalizzati e a cui è stato sequestrato il denaro.