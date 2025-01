video suggerito

Con l'auto sfonda una ringhiera e precipita di sotto: morto un 34enne in Cilento Il tragico incidente stradale si è verificato nella notte a Casal Velino, nella provincia di Salerno. Sul posto vigili del fuoco e sanitari del 118, che hanno constatato il decesso del 34enne.

A cura di Valerio Papadia

Un tragico incidente stradale si è verificato nella notte appena trascorsa a Casal Velino, in Cilento, nella provincia di Salerno: nell'impatto, un uomo di 34 anni – le cui generalità non sono ancora note – è morto. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, il 34enne era alla guida di una vettura in corso Europa quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo dell'automobile, che ha attraversato una piazzola spartitraffico e ha sfondato una ringhiera; il veicolo è poi precipitato di sotto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Agropoli, che si sono adoperati per liberare il 34enne dall'abitacolo della vettura, e i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, avvenuto in seguito all'impatto. Infine, sul luogo dell'incidente sono sopraggiunte anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto.

Casal Velino, piccola cittadina cilentana, negli ultimi giorni è stata sconvolta anche da un'altra tragedia: lo scorso 11 gennaio, infatti, è deceduto il luogotenente dei carabinieri Corrado Scola, 50 anni. Il militare dell'Arma, il 2 gennaio, era caduto da una scala mentre si trovava nella sua casa proprio a Casal Velino, dove stava trascorrendo le vacanze natalizie; il luogotenente, infatti, era il comandante della stazione di San Damiano d'Asti, in Piemonte.