Morto il luogotenente dei carabinieri Corrado Scola, 50 anni: era caduto da una scala nella sua casa in Cilento Il militare dell'Arma, comandante dei carabinieri a San Damiano d'Asti, è morto all'ospedale Cardarelli di Napoli dopo 9 giorni di ricovero. Lo scorso 2 gennaio era caduto da una scala in casa a Casal Velino, nel Salernitano.

A cura di Valerio Papadia

Lutto nell'Arma dei Carabinieri: è morto il luogotenente Corrado Scola, 50 anni, vittima di un tragico incidente domestico nella sua casa di Casal Velino, in Cilento, nella provincia di Salerno. Il militare dell'Arma è deceduto nella giornata odierna, all'ospedale Cardarelli di Napoli, dopo 9 giorni di ricovero; l'incidente risale infatti allo scorso 2 gennaio. Scola lascia una moglie e due figli.

Il luogotenente Corrado Scola, comandante della stazione dei carabinieri a San Damiano d'Asti, in Piemonte, stava trascorrendo qualche giorno a Casal Velino, sua città di origine, quando è rimasto vittima del tragico incidente domestico: come detto, il militare è caduto da una scala. Soccorso e trasportato in un primo momento all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, il luogotenente dei carabinieri è stato poi trasferito al Cardarelli di Napoli dove purtroppo nelle prime ore di oggi, sabato 11 gennaio, dopo nove giorni, è sopraggiunto il decesso.

Lutto cittadino a San Damiano d'Asti

L'improvvisa e prematura morte del luogotenente Scola ha gettato nello sconforto la comunità di San Damiano d'Asti, dove il militare dell'Arma era ovviamente molto conosciuto e stimato. In occasione dei funerali, che si terranno in Cilento domani, a San Damiano d'Asti è stato proclamato il lutto cittadino. Il sindaco piemontese, Davide Migliasso, ha così voluto ricordare Corrado Scola: "Sono molto dispiaciuto. Grande collaboratore e grande amico. Grazie per tutto quello che hai fatto per la nostra comunità e per il nostro territorio. Ti ricorderemo sempre con tanto affetto".