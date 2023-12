Con la moto abbatte un lampione in via Cervantes a Napoli, il palo cade su un’automobile Un giovane in scooter si è schiantato contro un palo dell’illuminazione a pochi passi da piazza Municipio, a Napoli; il lampione, cadendo, ha danneggiato un veicolo in sosta.

A cura di Nico Falco

Un rocambolesco incidente, senza tragiche conseguenze, è avvenuto ieri sera in via Cervantes, nel centro di Napoli, a pochi passi da piazza Municipio: un giovane in moto si è schiantato contro un lampione, abbattendolo, e subito dopo ha recuperato il veicolo ed è scappato. Il palo è caduto su un'automobile parcheggiata, danneggiando carrozzeria e finestrini. La scena davanti a numerosi passanti, alcuni di loro avrebbero ripreso l'incidente col cellulare; sull'accaduto sono in corso indagini dalla Polizia Municipale.

Lo schianto intorno alle 21 di ieri sera, 16 dicembre. I primi a intervenire sono stati gli agenti del Reparto Mobile della Polizia di Stato, di stanza davanti alla sede del Comune di Napoli; subito dopo sono arrivati quelli della Polizia Municipale. Il palo è stato rimosso dai Vigili del Fuoco e dai tecnici dell'Enel e l'area è stata messa in sicurezza. La vettura su cui è caduto il lampione era vuota, ha riportato danni alla carrozzeria e al finestrino lato conducente, andato in frantumi, ma non si registrano feriti. Sarebbe rimasto illeso anche il giovane alla guida della moto, che subito dopo l'incidente ha recuperato il pericolo ed è scappato, riuscendo in breve a far perdere le sue tracce.

Sono in corso indagini per capire se il giovane fosse alla guida di un mezzo rubato, e per questo stesse procedendo ad alta velocità, o se semplicemente si è trattato di una manovra maldestra. Sono state acquisite le registrazioni di alcune telecamere di sorveglianza della zona, che potrebbero avere ripreso la moto durante gli spostamenti e aiutare a ricostruire la dinamica.

Pochi mesi fa, nel maggio scorso, lungo la stessa strada un palo dell'illuminazione era crollato sugli stand del mercatino della Coldiretti, in quel caso probabilmente abbattuto dal forte vento e dal peso degli addobbi per la vittoria dello scudetto del Napoli; in quella circostanza un commerciante era rimasto leggermente ferito.