“Apprezzamenti” alla fidanzatina e scatta la rissa, ragazzino di 14 anni ferito a Chiaia Ferito per “apprezzamenti” fatti alla sua fidanzatina. È accaduto ad un 14enne ieri sera a Napoli, verso mezzanotte, in via Carducci, nel quartiere Chiaia.

A cura di Redazione Napoli

C'è una lite per il più futile dei motivi, un "apprezzamento" rivolto ad una fidanzatina, dietro alla lite e all'aggressione di un 14enne avvenuto ieri, 18 febbraio, in via Carducci, nel quartiere Chiaia. I carabinieri, durante il servizio di controllo della movida – nei giorni scorsi è scattata una ordinanza molto articolata del Comune di Napoli – sono stati avvicinati dal ragazzino ferito che chiedeva aiuto, era in compagnia della sua fidanzatina.

Cosa sia accaduto nei minimi particolari è ancora in corso di accertamento. Secondo una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare, poco prima il 14enne sarebbe stato aggredito da un suo coetaneo nei giardinetti pubblici poco distanti, zona frequentata dai ragazzini soprattutto nel fine settimana.

Il motivo dell'aggressione sembrerebbe dunque essere riconducibile a delle avances fatte alla fidanzata della vittima, non sappiamo di che tipo e a che livello. Il giovane ha reagito, ne è nata una lite e ha avuto la peggio. Il minore, affidato a sua madre, è stato visitato da personale del 118 e refertato per trauma cranico; è stato successivamente portato all'ospedale Cardarelli per ulteriori accertamenti.

Il piano anti movida violenta a Napoli

Proprio in questi giorni a Napoli è iniziato un nuovo corso sul fronte del controllo della movida giovanile, in particolare nel weekend. Maggiori controlli delle forze dell'0rdine, chiusura all'una di notte dei locali in molte zone del centro (alle 2 del mattino nei fine settimana) e più controlli contro i frastuoni notturni che rendono invivibile gran parte del centro storico napoletano soltanto per tenere aperti baretti e chioschetti. L'ordinanza è stata firmata dal sindaco Gaetano Manfredi ma prevede la collaborazione di tutte le forze dell'ordine per controlli e verifiche su avventori e titolari di pub, bar, ristoranti e chioschetti.