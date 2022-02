Ordinanza movida a Napoli, è ufficiale: bar e locali chiusi all’1 nei feriali e alle 2 nel weekend Il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato l’ordinanza con la quale regolamenta la movida nei centri nevralgici della città: c’è anche il divieto di vendere alcolici da asporto e di suonare musica dopo mezzanotte.

A cura di Valerio Papadia

L'ordinanza che regolamenta la movida a Napoli, nelle zone nevralgiche della città, è ufficiale: è arrivata la firma del sindaco Gaetano Manfredi. La nuova ordinanza sancisce dunque la chiusura di bar e locali, nei luoghi di ritrovo della città maggiormente affollati, all'una dalla domenica al giovedì e alle ore 2 il venerdì e il sabato. Con l'ordinanza sulla movida, il sindaco Manfredi istituisce anche il divieto di vendita di alcolici da asporto dopo la mezzanotte, così come il divieto di suonare musica dopo le ore 24. Come si legge nell'ordinanza, infine, il nuovo regolamento andrà in vigore a partire da giovedì 17 febbraio.

Cosa stabilisce l'ordinanza sulla movida a Napoli

Ecco, nel dettaglio, cosa stabilisce l'ordinanza sulla movida firmata oggi, martedì 15 febbraio, dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, "con decorrenza dal giorno 17 febbraio 2022 e limitatamente alle aree innanzi individuate".

1) L'orario di chiusura degli esercizi in sede fissa e mobile di somministrazioni di alimenti e bevande, di vicinato alimentare nonché di produzione artigianale di alimenti e di chioschi alimentari su area pubblica cittadina, esclusi ristoranti e pizzerie relativamente al servizio ai tavoli, è stabilito:

dalla domenica al giovedì alle ore 1 del giorno successivo, consentendo 30 minuti di tolleranza per il ricovero di attrezzature e la pulizia degli spazi antistanti e interni del locale stesso;

il venerdì e il sabato alle ore 2 del giorno successivo, consentendo 30 minuti di tolleranza per il ricovero di attrezzature e la pulizia degli spazi antistanti e interni del locale stesso. In tutte le circostanze non è consentita la riapertura delle attività fino alle ore 5.

2) Gli esercizi di vicinato di piccola, media e grande distribuzione non possono vendere bevande alcoliche da asporto dalle ore 24.

3) È fatto divieto dalle ore 24 ad ogni esercizio pubblico e/o commerciale, anche ove in possesso di nulla osta acustico, di emettere musica e suoni all'esterno dei locali.

4) È fatto divieto a chiunque di utilizzare su strada amplificatori e/o percussioni a partire dalle ore 23.