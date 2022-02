Napoli, l’ordinanza movida è pronta: bar chiusi all’1 nei feriali e alle 2 nel weekend I divieti in vigore da venerdì 11 febbraio a sabato 11 giugno. Stop agli amplificatori dalle 23 e ai bonghetti dalle 24.

A cura di Pierluigi Frattasi

Bar, locali ed enoteche a Napoli chiusi alle 2 dal venerdì al sabato e all'1 di notte nei giorni feriali. Stop alla musica ad alto volume dopo le ore 23. Addio ai giovedì universitari nelle piazze del by night. Arriva l'ordinanza sulla movida del sindaco Gaetano Manfredi, predisposta in collaborazione con la Prefettura di Napoli, dopo aver ascoltato tutte le associazioni, sia i rappresentanti di categoria degli esercenti che i comitati dei residenti. L'ordinanza sarà in vigore da venerdì 11 febbraio a sabato 11 giugno 2022. Per chi viola le regole è prevista una sanzione amministrativa in denaro, con una multa di 500 euro, ma anche la segnalazione alla Questura per i provvedimenti successivi, tra i quali anche la sospensione.

Stop alla musica ad alto volume di sera

L'ordinanza sulla movida è pronta, ma sarà pubblicata probabilmente nel pomeriggio di oggi, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate di Palazzo San Giacomo. I divieti scatteranno venerdì 11 Febbraio e resteranno in vigore fino all'11 giugno. L'ordinanza impone anche il divieto di fare musica ad alto volume con amplificatori e percussioni dopo le ore 23,00, mentre i bonghetti potranno essere utilizzati solo fino alle ore 24,00. Quali sono gli orari delle chiusure per i locali della movida?

Lunedì-giovedì : chiusura di bar, locali ed enoteche alle ore 1,00 di notte

: chiusura di bar, locali ed enoteche alle ore 1,00 di notte Venerdì-sabato: chiusura di bar, locali ed enoteche alle ore 2,00 di notte

Provvedimenti studiati dal Comune per cercare di arginare l'escalation di violenza tra giovanissimi che si sta registrando a Napoli negli ultimi mesi, ma anche in molti comuni dell'hinterland, con aggressioni, risse, anche molto violente, uso di coltelli, caschi, lanci di sedie e tavolini. Oltre alla lotta alla movida violenta, ci saranno anche controlli rafforzati contro la vendita di alcolici ai minori, già vietata dalla legge, ma troppo spesso non rispettata.