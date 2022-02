A Napoli ordinanza anti-movida: bar chiusi alle 2 nel weekend, stop musica in strada dopo mezzanotte Le nuove regole in vigore dal prossimo weekend. Punizioni severe per chi vende alcol ai minori anche nei supermarket e negli alimentari.

A cura di Pierluigi Frattasi

Bar a Napoli chiusi alle 2 nel weekend, all'1 di notte negli altri giorni. Stop alla musica da mezzanotte. In arrivo l'ordinanza anti-movida del sindaco Gaetano Manfredi per mettere freno alla violenza nelle strade di notte. Il primo cittadino ha anticipato il provvedimento che sarà firmato nelle prossime ore e sarà in vigore dal prossimo fine settimana, al termine della riunione in Prefettura del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Per chi viola le regole è prevista una sanzione amministrativa in denaro, poi la segnalazione alla Questura per i provvedimenti successivi, tra i quali anche la sospensione.

Lotta alla vendita di alcol ai minori

Un'altra misura riguarderà la lotta contro la vendita degli alcolici ai minori, con l'inasprimento dei controlli e delle sanzioni per bar, pub e altre attività commerciali, come supermarket, e negozi di alimentari. Saranno intensificati i controlli tra l'1 e le 3 di notte. Il sindaco questa mattina ha ribadito la sua preoccupazione per i "fenomeni di violenza tra ragazzini molto giovani". Sempre più spesso in città, infatti, si assiste a risse e aggressioni tra ragazzini e violenza cieca da parte di baby gang. "In alcune zone della città- ha detto Manfredi – ogni fine settimana ci sono degli interventi congiunti della polizia municipale e delle forze dell'ordine anche per controllare i fenomeni di spaccio. C'è anche una recrudescenza della faida di camorra e anche questo ci preoccupa".

"Abbiamo preparato un'ordinanza di urgenza – ha spiegato Manfredi – che sarà efficace dalla prossima settimana. È prevista una chiusura dei bar alle 2 nel weekend e all'una durante la settimana. Saranno esclusi i ristoranti. Il Comune comunicherà i codici Ateco per chiarire le categorie che saranno coinvolte. L'interruzione della musica a mezzanotte e ci sarà un'attenzione particolare rispetto alla pulizia degli spazi nelle prossimità degli esercizi commerciali. Previsto anche un divieto di vendita di sostanze alcoliche per gli esercizi di prossimità, i supermarket, i negozi di alimentari e così via".