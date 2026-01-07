napoli
Commozione ai funerali di Libera Icario, mamma di 33 anni morta dopo il parto. Donati gli organi

Le esequie della donna, morta tre giorni dopo il parto, si sono tenute oggi a Scafati, nel Salernitano. La magistratura, intanto, ha aperto una inchiesta per fare piena luce sul decesso della 33enne.
A cura di Valerio Papadia
Libera Icario, morta tre giorni dopo il parto
Libera Icario, morta tre giorni dopo il parto

Si sono tenuti nella mattinata di oggi, mercoledì 7 gennaio, i funerali di Libera Icario, la donna di 33 anni morta tre giorni dopo il parto; le esequie della donna si sono svolte alle ore 12 nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Scafati, nella provincia di Salerno. In occasione dei funerali, il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, ha voluto esprimere il cordoglio dell'intera comunità: "Siamo tutti vicini alla sua famiglia nel dolore, perché non c’è alcuna spiegazione per una ragazza di 33 anni, figlia di questa terra che vola via. Libera che tu possa vegliare sempre sui tuoi piccoli Angeli e alleviare nella fede il dolore di chi qui hai lasciato nella disperazione". La famiglia della 33enne ha acconsentito all'espianto degli organi, che sono stati donati.

Libera Icario morta tre giorni dopo il parto per un'emorragia cerebrale

Il calvario della 33enne è iniziato subito dopo il parto, avvenuto lo scorso 2 gennaio all'ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno, nel Salernitano. Dopo aver dato alla luce la sua bambina, però, Libera Icario avrebbe iniziato ad accusare forti dolori alla testa e problemi alla vista: le condizioni di salute della 33enne sono precipitate molto in fretta e la donna è stata così trasferita all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, dove è stata ricoverata in Rianimazione e dove, purtroppo, lo scorso 5 gennaio è sopraggiunto il decesso, probabilmente causato da una emorragia cerebrale.

Indagini in corso sulla morte di Libera Icario

Per conoscere con esattezza le cause della morte della 33enne bisognerà però attendere gli esiti delle indagini della magistratura: la Procura di Nocera Inferiore, infatti, ha aperto una inchiesta per ricostruire l'intero percorso clinico di Libera Icario nei due ospedali del Salernitano e fare piena luce sul decesso della 33enne.

