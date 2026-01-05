Donna di 33 anni muore tre giorni dopo il parto: tragedia nel Salernitano

La donna, dopo aver partorito lo scorso venerdì all’ospedale di Sarno, aveva avuto delle complicanze ed era stata trasferita all’ospedale di Nocera Inferiore, dove oggi, 5 gennaio, è morta.

Per tre giorni familiari e amici hanno pregato per le sue sorti ma, purtroppo, lei non ce l'ha fatta: oggi, lunedì 5 gennaio, una donna di 33 anni è morta all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, nella provincia di Salerno, dove era ricoverata in Rianimazione: la donna, che aveva partorito tre giorni fa, aveva avuto delle complicazioni e le sue condizioni di sono aggravate repentinamente, fino purtroppo al decesso, sopraggiunto nelle scorse ore.

La 33enne, originaria di Pompei, nel Napoletano, aveva partorito lo scorso venerdì, 2 gennaio, all'ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno. Nemmeno il tempo di abbracciare la bambina che aveva appena dato alla luce che la donna aveva cominciato ad accurare forti dolori alla testa e problemi alla vista: un quadro clinico che si è aggravato in fretta e che ha reso necessario trasferire la 33enne nel nosocomio nocerino, dove era stata ricoverata in Terapia Intensiva a causa di una grave emorragia cerebrale.

Con il passare dei giorni, purtroppo, le condizioni di salute della donna sono peggiorate ancora di più, soprattutto nella tarda mattinata di oggi e, nel pomeriggio, è terminato il periodo di osservazione per morte encefalica della paziente. Non è chiaro, al momento, se la famiglia della 33enne abbia intenzione di sporgere denuncia per capire cosa sia accaduto alla donna, innescando così l'intervento della magistratura che porterebbe all'esame autoptico per chiarire le cause della morte.