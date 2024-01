Colpita da una pallottola a Capodanno a Forcella: nuova operazione per rimuovere il proiettile La donna di 47 anni ferita nel centro di Napoli sarà sottoposta ad un nuovo intervento chirurgico, i medici inizialmente non erano riusciti ad estrarre l’ogiva. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Dovrà essere sottoposta ad un nuovo intervento chirurgico la 47enne che, la notte di Capodanno, è stata raggiunta da una pallottola vagante all'addome a Forcella, nel centro di Napoli; lo apprende Fanpage.it da fonti dell'Asl Napoli 1. La donna era stata già operata nell'immediato e le sue condizioni erano state stabilizzate, ma i medici non erano riusciti ad estrarre l'ogiva, che era quindi rimasta conficcata nel fianco con la prospettiva di restare lì per sempre.

La 50enne era stata ferita nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio, durante i festeggiamenti per il Capodanno, mentre era affacciata al balcone della sua abitazione; soccorsa dai parenti, era stata trasportata d'urgenza all'ospedale dei Pellegrini e ricoverata in prognosi riservata, non in imminente pericolo di vita. Al momento le sue condizioni sono stazionarie e i valori nella norma, circostanze che avrebbero quindi spinto verso la decisione di una seconda operazione per l'estrazione della pallottola.

Sull'accaduto sono in corso indagini della Polizia di Stato. Al momento l'ipotesi ritenuta maggiormente verosimile è che qualcuno abbia sparato per festeggiare, senza un obiettivo preciso, probabilmente dalla strada o da qualche abitazione dei paraggi. Episodio che ricorda quello della morte di Nicola Sarpa, il 22enne ucciso in circostanze analoghe nella notte di Capodanno del 2008: fu raggiunto da un colpo di pistola mentre era in casa sua ai Quartieri Spagnoli; poche ore dopo si costituì nel carcere di Santa Maria Capua Vetere la figlia di un boss deceduto della zona, condannata poi in via definitiva a 8 anni di reclusione.