Colpi di pistola contro un condominio a Sant’Agata de’ Goti, colpite anche alcune auto Spari contro un condominio a Sant’Agata dei Goti: colpite anche un’automobile e gli uffici di una impresa di impianti. Indagano i carabinieri di Montesarchio.

Numerosi colpi di pistola sono stati esplosi la scorsa notte contro un condominio di via Giannelli, all'ingresso del paese di Sant'Agata de' Goti, nel Beneventano. Nella sparatoria, colpiti il portone del palazzo, almeno una macchina parcheggiata davanti al condominio, e l'ufficio di una impresa che si occupa di impiantistica che si trova all'interno del palazzo stesso. Non risultano danni a persone: gli spari sono avvenuti dopo mezzanotte, ma inizialmente i residenti non avevano capito cosa fosse accaduto.

Solo al mattino, scoprendo i danni, è emerso cosa fosse davvero accaduto e sono stati chiamati i carabinieri: sul posto, i militari dell'Arma della compagnia di Montesarchio per le indagini. Recuperati sul posto almeno una decina di bossoli. Non è chiaro il motivo che abbia portato all'esplosione di questi proiettili contro lo stabile, né se l'obiettivo potessero essere l'automobile (una Ford Focus) di proprietà di uno dei residenti oppure gli uffici dell'impresa presenti nel palazzo. I carabinieri stanno ascoltando le testimonianze dei residenti e stanno cercando di capire se qualche telecamere di videosorveglianza in zona possa aver ripreso qualcosa di utile per le indagini. Al momento non risulterebbero minacce o altre nei confronti dell'impresa che si occupa di impiantistica, né contro gli abitanti del condominio. Ma le indagini proseguono nel massimo riserbo, e gli inquirenti sanniti non escludono alcuna pista. Sentiti diversi residenti per incrociare le testimonianze dalle quali potrebbero emergere ulteriori dettagli che aiutino a sbrogliare l'intricata matassa di ipotesi sul tavolo dei carabinieri, che non ne escludono alcuna.