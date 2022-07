Collega l’impianto di casa direttamente alla rete idrica per non pagare la bolletta: denunciata Una donna di 30 anni è stata denunciata dai carabinieri a Montoro, nella provincia di Avellino.

A cura di Valerio Papadia

Quello della siccità è un problema serio; in molte città, proprio per far fronte all'emergenza, le amministrazioni stanno emanando apposite ordinanze per limitare il consumo di acqua. Diversa, però, è la storia che arriva da Montoro, cittadina della provincia di Avellino, dove non a causa dell'emergenza siccità, ma per non pagare la bolletta dell'acqua, una donna aveva effettuato un allaccio abusivo direttamente alla rete idrica pubblica. I carabinieri della locale stazione, infatti, al termine di specifiche verifiche effettuate con il personale della società erogatrice del servizio idrico in città, hanno appurato che una donna di 30 anni aveva abusivamente collegato l'impianto domestico alla rete idrica pubblica. Tramite l'allaccio abusivo, la 30enne eludeva il contatore, evitando così di pagare la bolletta dell'acqua. Al termine delle operazioni, la donna è stata denunciata in stato di libertà alla Procura di Avellino per furto aggravato.

Molto più comune, il furto di energia elettrica. Soltanto lo scorso giugno, a Ponticelli, quartiere della periferia orientale di Napoli, sono state scoperte ben sei famiglia che, tramite un allaccio abusivo alla rete elettrica, evitavano di pagare la relativa bolletta. I carabinieri hanno effettuato una scoperta nell'ambito di controlli mirati effettuati insieme al personale dell'Enel: i sei intestatari delle case sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria.