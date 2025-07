Corse clandestine per le strade di Cicciano, i video in Rete: i “piloti” hanno 18 anni

A Cicciano, due 18enni denunciati per aver preso parte ad una corsa clandestina su via Alveo Avella: i filmati erano stati postati poi in Rete.

Un circuito di Formula 1 tra le strade di Cicciano, in provincia di Napoli: è la scoperta fatta dai carabinieri della locale stazione. E i "piloti" hanno solo 18 anni. Sono entrambi stati denunciati dai militari dell'Arma, che proseguono le indagini per capire se vi fossero altre eventuali corse illegali collegate a quella scoperta. Il "circuito" era quello di via Alveo Avella, il lungo rettilineo che parte dall'incrocio con via Nola e che prosegue fino ad un "blocco" di new jersey che costringe a girare su via Alcide de Gasperi. Le abitazioni dei residenti, non tantissime ma comunque numerose, si trovano ai margini della strada.

L'ultima corsa lo scorso 2 luglio: i filmati erano stati poi pubblicati sui social, ed è da là che sono partite le indagini dei carabinieri. Che in una settimana sono riusciti a risalire ai responsabili: sono due 18enni incensurati del posto, che a bordo delle rispettive automobili si erano sfidati in una corsa clandestina. Che potrebbe non essere stata l'unica: i carabinieri sono al lavoro per capire se ci siano stati altri episodi precedenti. Corse clandestine che sono ovviamente vietate per legge, trattandosi di "sfide" che possono avere anche conseguenze gravi per i "piloti", soprattutto in caso di incidenti. Ma già il prendervi parte, od organizzarle, può costare fino ad un anno di reclusione e ventimila euro di multa. Senza contare eventuali aggravanti dovute a incidenti, feriti, e via dicendo. Carabinieri che ora indagano per capire se possa essersi trattato di un evento organizzato ed eventualmente da chi e con quali altre finalità oltre la corsa.