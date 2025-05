Colla nella serratura al Liceo Umberto di Napoli, gli studenti non possono entrare: arrivano i vigili del fuoco

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

C'è sicuramente chi, in fondo, ci ha sperato che questa mattina non sarebbe andato a scuola. E non a causa della tappa del Giro d'Italia che oggi, giovedì 15 maggio, vedrà Napoli protagonista e che ha portato già molti istituti scolastici alla chiusura. È infatti accaduto che al Liceo Umberto, che sorge a Chiaia, quartiere nel centro della città, all'avvio delle lezioni, questa mattina, gli studenti abbiano trovato il portone d'ingresso chiuso: da quanto si apprende, della colla nella serratura ne ha impedito l'apertura.

Gli studenti si sono pertanto radunati nei giardinetti antistanti l'istituto scolastico, in piazza Amendola, in attesa, intonando cori e canti. Si è reso così necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno aperto il portone, tra il disappunto – tra il serio e il faceto – dei ragazzi, che hanno così potuto iniziare la propria giornata, peraltro già dimezzata nell'orario a causa dell'uscita anticipata prevista proprio per consentire il deflusso prima del passaggio del Giro d'Italia.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine, che hanno avviato le opportune indagini per fare piena luce su quanto accaduto e individuare le responsabilità del gesto: al momento non si esclude nessuna pista.