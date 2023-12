Cocaina rosa, francobolli di Lsd, Ketamina e Speed: a Napoli laboratorio di droghe per clienti ricchi La banda degli incensurati teneva in piedi a Forcella un laboratorio di droghe sintetiche vendute a costi altissimi. Fra loro anche un analista finanziario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

La cocaina rosa sequestrata

Il laboratorio che si sono trovati davanti i carabinieri a Forcella, Napoli, sembrava uscito pari pari da una puntata della serie tv "Breaking Bad". Niente Walter White a tagliare e sintetizzare. E non c'era nemmeno la sghangherata banda dei professori-spacciatori di "Smetto quando voglio", tanto per citare un altro film sull'argomento droghe sintetiche. C'erano degli spacciatori e preparatori di sostanze chimiche altamente pericolose e costose: un laboratorio per droghe destinate ai clienti che possono permettersele, quelli che a Natale e Capodanno prevedono il budget per "una botta" necessaria (secondo loro) a festeggiare l'anno nuovo.

Dunque niente hashish, niente marijuana. Questo sequestro non fa parte del 92% della droga sequestrata quest’anno dai Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. I militari spiegano che erba e fumo sono più diffuse perché percepite "meno negativamente", perché costano meno e perché possono essere prodotte localmente, i costi di distribuzione sono più bassi e ciò può rendere più semplice la diffusione su vasta scala.

Discorso differente per la cocaina, alla cui base c’è una complessa catena di produzione e distribuzione, il più delle volte delocalizzata oltre le frontiere nazionali e internazionali.

Come inquadrare, dunque, gli arresti (tre) e i sequestri eseguiti dai militari del nucleo operativo della compagnia di Napoli Stella? La straordinaria e (quasi) inedita molteplicità di droghe rinvenute in un appartamento nel cuore di Forcella, inserisce il sequestro in una nicchia esclusiva di mercato. Una piazza per quell’8% di clienti dal portafogli più gonfio, in cerca di uno “sballo” diverso.

I carabinieri hanno scoperto una sorta di laboratorio in via San Nicola dei Caserti, un vicolo nel centro storico di Napoli dove anche un’auto avrebbe difficoltà a passare.

Il movimento attorno a quell’abitazione studentesca prometteva nulla di buono e, dopo giorni di appostamenti, i militari hanno individuato il luogo dove questo fermento era concentrato.

Quali droghe sintetiche sono state trovate a Forcella

Oltre alle consuete marijuana, cocaina, hashish (in quantità importanti), i carabinieri hanno trovato oltre 200 grammi di 2CB.

La “cocaina rosa”, la droga dei ricchi il cui costo per dose può raggiungere i 400 euro. Poi trovati 38 francobolli di LSD, un metodo di assunzione in questa provincia poco diffuso, tipico degli anni dei "figli dei fiori" negli Stati Uniti. Le dosi, generalmente dei bollini di carta assorbente, vengono poggiate sulla lingua e assorbite più rapidamente. L'Lsd, dietilammide dell’acido lisergico, è una delle droghe psichedeliche dietro alle quali c'è più letteratura.

L’elenco si arricchisce di polvere di funghi allucinogeni e Ketamina. Quest'ultima anche è notissima: è un farmaco anestetico che assunto in dosaggi incontrollati produce effetti psichedelici molto più potenti dell'Lsd.

E ancora decine di dosi di “speed”, un mix di caffeina e amfetamine che può indurre ad attacchi celebrali, allucinazioni, arresti cardiocircolatori e allo stop dei reni. Viene venduto come farmaco con proprietà anoressizzanti e psicostimolanti. Poi l'ormai onnipresente pasticca di ecstasy, MD in cristalli e oltre un chilo di magnesio. Il magnesio è la sostanza utilizzata per il “taglio”, ovvero per aumentare il peso della sostanza venduta ma senza eccedere col principio attivo.

In manette un’analista finanziario di 32 anni di Gaeta, un 37enne della provincia di Caserta e un 27enne di Napoli: una banda di incensurati. Ora in carcere, dovranno rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.

Le specifiche dei sequestri delle droghe sintetiche

