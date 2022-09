La “cocaina rosa” sequestrata nel Napoletano: una dose costa 400 euro Si tratta di una sostanza sintetica che causa effetti psichedelici e allucinazioni: molto costosa, è definita anche “droga dell’alta società”.

A cura di Valerio Papadia

La chiamano "cocaina rosa", per via del suo colore, ma anche "droga dell'alta società", visto il costo proibitivo: una bustina, una dose, costa 400 euro. L'hanno scoperta i carabinieri della locale a Torre del Greco, nella provincia di Napoli, dove un 34enne del posto, Aniello Gaglione, 34 anni, è stato arrestato: i militari dell'Arma hanno rinvenuto, nascoste nei suoi slip, 4 bustine di cocaina rosa, per un peso complessivo di 2,82 grammi. Nonostante il nome, la sostanza stupefacente non ha niente a che vedere con la cocaina, la tradizionale polvere bianca, almeno dal punto di vista degli effetti: la cocaina rosa è infatti una sostanza sintetica che provoca effetti psichedelici, allucinazioni, visoni e distorsioni della realtà; inoltre, come già detto, anche il costo è notevolmente più alto della cocaina normale, la polvere bianca.

L'uomo aveva addosso anche cocaina e marijuana

Durante la perquisizione del 34enne, i carabinieri hanno rinvenuto anche due dosi di cocaina e due di marijuana, oltre a un tritaerba e un tira cocaina. I militari dell'Arma hanno deciso dunque di perquisire anche la sua abitazione, nella quale hanno rinvenuto altre dosi di marijuana e cocaina, oltre a vario materiale atto al confezionamento della droga. Gaglione è stato così arrestato per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio ed è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di essere giudicato.