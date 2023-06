Clochard ucciso, i due 16enni si difendono: “Friederick ci ha aggredito e abbiamo reagito” I due 16enni fermati per l’omicidio del 43enne ghanese hanno sostenuto di essere stati aggrediti; convalidato il provvedimento, disposto il carcere.

A cura di Nico Falco

La panchina dove dormiva Friederick Akwasi Adofo

Hanno ammesso il pestaggio, ma non si sarebbero resi conto che quei colpi avrebbero potuto uccidere. E, soprattutto, quella notte si sarebbero difesi, avrebbero reagito a un tentativo di aggressione. È la versione che hanno sostenuto questa mattina davanti al giudice i due 16enni sottoposti a fermo per la morte di Akwasi Adofo Friederick, il 43enne ghanese pestato a morte a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. Parole che, però, non hanno convinto gli inquirenti: il gip ha convalidato il provvedimento e per i due è stato disposto il trasferimento nel carcere di Nisida.

Gli indagati al gip: "Friederick ci ha aggredito"

L'uomo era stato picchiato selvaggiamente nella notte tra sabato e domenica in via Gramsci, era stato trovato agonizzante al mattino ed era morto poche ore dopo in ospedale. I due ragazzi erano stati individuati dai carabinieri nelle ore successive al pestaggio, incastrati dalle registrazioni della telecamera di sorveglianza di un un esercizio commerciale che ha ripreso le fasi dell'aggressione. E proprio queste immagini sarebbero cruciali anche per smontare la tesi difensiva: nel video si vedono due persone che si avvicinano al ghanese e lo colpiscono alla testa e al volto senza che ci sia una provocazione e, apparentemente, senza un motivo.

Convalidato il fermo, i due 16enni a Nisida

Questa mattina, durante l'udienza di convalida, i due, difesi dagli avvocati Edoardo Izzo e Umberto De Filippo, hanno fornito la loro versione dei fatti: quella notte, davanti al supermercato, il senza fissa dimora li aveva insultati ed aggrediti e loro si erano quindi visti costretti a replicare. Incalzati dalle domande del gip, i due hanno ammesso di avere picchiato Friederick ma, hanno detto, non credevano che avrebbero potuto ammazzarlo. L'accusa è di omicidio volontario, con le aggravanti dei futili motivi e della crudeltà.