Clima, nel 2022 in Campania aumentate del 35% alluvioni, trombe d’aria e ondate di calore Questo il bilancio dell’Osservatorio CittàClima di Legambiente sull’anno che volge al termine. La provincia di Salerno seconda in Italia per incremento di eventi climatici estremi.

A cura di Valerio Papadia

L’alluvione che ha colpito Casamicciola il 26 novembre

L'anno sta volgendo al termine e, come di consueto, è tempo di bilanci. Impietoso quello sui cambiamenti climatici stilato da Legambiente: il 2022 è stato un anno nero per il clima in Campania. Secondo il report stilato dall'Osservatorio CittàClima di Legambiente – realizzato in collaborazione con il gruppo Unipol – infatti, nel 2022 in Campania si è registrato un aumento del 35%, rispetto all'anno precedente, di eventi meteorologici estremi: si tratta di ondate di calore, grandinate, allagamenti, alluvioni, frane, trombe d'aria e altri fenomeni legati ai cambiamenti climatici che stanno interessando il mondo intero.

Una dimostrazione di quanto emerso nel report di Legambiente, purtroppo, è arrivata lo scorso 26 novembre a Casamicciola, sull'isola di Ischia, devastata da un'alluvione nella quale hanno perso la vita 12 persone.

La provincia di Salerno seconda in Italia per aumento di eventi climatici estremi

Tra le cinque province della Campania, la maglia nera va a quella di Salerno, che è addirittura la seconda provincia in Italia – dietro solo a Roma – per incremento nel 2022 degli eventi meteorologici estremi, con un aumento del 175% rispetto all'anno precedente.

"La fotografia scattata dal nostro Osservatorio CittàClima ci restituisce un quadro preoccupante di un anno difficilissimo, concluso con le notizie sulle temperature primaverili di fine dicembre in Italia, sulla tragedia di Casamicciola. Un clima da paura coneventi estremi che mettono a repentaglio la vita dei cittadini causando gravi danni al territorio. È urgente un deciso cambio di passo nella lotta alla crisi climatica attraverso politiche climatiche più ambiziose e interventi concreti non più rimandabili" ha dichiarato Mariateresa Imparato, presidente di Legambiente Campania.