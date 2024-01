Cliente sventa una rapina al supermercato, il ladro si schianta con lo scooter durante la fuga: arrestato Un 67enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri a Portici, nella provincia di Napoli. A mettere in fuga il malvivente è stato un cliente del supermercato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

È stato un cliente a sventare un rapina in un supermercato a Portici, nella provincia di Napoli: il malvivente – C.R. le sue iniziali, 67 anni, già noto alle forze dell'ordine – è stato poi arrestato dai carabinieri dopo una rocambolesca fuga. Il rapinatore, armato di pistola, si è presentato nel supermercato Pellicano in via San Cristoforo e ha minacciato il cassiere di consegnargli il denaro: un cliente che si trovava in quel momento nell'esercizio commerciale, una volta capito cosa stesse succedendo, è intervenuto e ha cominciato a urlare, mettendo in fuga il malvivente.

Il 67enne è fuggito a bordo del suo scooter, ma nella fuga ha perso il controllo del mezzo a due ruote ed è finito contro un'auto in sosta: i carabinieri della stazione di Portici, nel frattempo intervenuti sul posto, hanno bloccato il malvivente e lo hanno arrestato per tentata rapina aggravata; i militari dell'Arma hanno scoperto, inoltre, che lo scooter utilizzato per la fuga era sottoposto e fermo amministrativo. Infine, l'arma utilizzata dal 67enne era caricata con 5 colpi a salve.

Il 67enne potrebbe aver commesso altre due rapine: si indaga

I carabinieri, dopo l'arresto, hanno anche avviato le indagini per verificare se il 67enne sia l'autore di altre due rapine commesse nei giorni scorsi tra Portici e la vicina San Giorgio a Cremano.