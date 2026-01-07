napoli
Trasporto pubblico a Napoli

Circumvesuviana Portici-Bellavista, ascensore disabili fuori uso da 6 mesi: “Manca personale”

“La Stazione della Circumvesuviana Eav di Portici-Bellavista non è fruibile dai disabili”, la denuncia di Assoutenti Campania. “Ascensore fermo da 6 mesi, manca il personale abilitato a farlo funzionare, intervenga l’assessore ai Trasporti Casillo”
A cura di Pierluigi Frattasi
La stazione Eav Portici Bellavista
Trasporto pubblico a Napoli

"Non è fruibile dai disabili la Stazione della Circumvesuviana Eav di Portici-Bellavista". È la denuncia di Assoutenti Campania. L'ascensore a loro dedicato è fuori uso. Il motivo? L"impianto elevatore non è presenziato da personale abilitato. In pratica, mancano gli addetti abilitati ad accompagnare i passeggeri con disabilità all'interno dell'ascensore.

Assoutenti Campania: "Casillo intervenga, ascensore disabili fermo da 6 mesi"

A segnalare il disservizio è Assoutenti Campania, con il presidente regionale Roberto Capasso: "La stazione Portici-Bellavista della ferrovia Napoli-Pompei-Poggiomarino – spiega – non è fruibile dai disabili. L'ascensore è fuori servizio perché, a quanto abbiamo appreso, il personale non ha seguito il corso per funzionamento ascensore. Ad agosto avevamo già segnalato la vicenda e l'azienda si era impegnata ad inserire personale abilitato. Erano in corso attività di selezione e formazione del personale per permettere da ottobre di avere personale abilitato. Così non è stato, a discapito dei diversamente abili. A questo punto – conclude Capasso – facciamo appello al neo assessore ai Trasporti della Regione Campania, Mario Casillo, affinché si risolva la vicenda".

La stazione fu ristrutturata all'inizio degli anni Duemila. Con i lavori vennero installati gli ascensori e restaurato lo storico fabbricato, in stile art noveau, risalente all'inizio del XX secolo. Secondo il sito Eav, la stazione Portici-Bellavista sarebbe dotata di servizi per l'accessibilità motoria, l'accessibilità sensoriale, ascensore e loges. "Purtroppo, l'ascensore disabili non funziona, come detto – rimarca Capasso – Perché manca il personale abilitato a farlo funzionare".

Attualità
Trasporti
