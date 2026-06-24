Circumvesuviana, la Regione Campania smonta il CdA Eav: verso l’amministratore unico, stop al doppio ruolo per De Gregorio

Pietro Diamantini di Trenitalia, verso la guida di Eav. Rinviato il Consiglio regionale montematico sui trasporti voluto dal centrodestra.

Gennaro Sangiuliano, Mario Casillo e Umberto de Gregorio

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La data giusta dovrebbe essere la seconda convocazione dell'assemblea dei soci, ovvero venerdì 10 luglio. Per allora l'Eav, Ente autonomo Volturno, società di trasporti controllata dalla Regione Campania (gestisce le scalcagnate linee ferroviarie di Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea), dovrebbe iniziare il cambio di passo sul fronte manager. La situazione è questa: c'è un indirizzo chiaro del presidente della Regione Campania Roberto Fico stabilito con una delibera del febbraio scorso: basta consigli d'amministrazione, le aziende della Regione devono avere un amministratore unico, ove possibile.

Eav potrebbe dover ratificare questo atto d'indirizzo, dopodiché sarà il momento dell'ingresso dell'ingegnere Pietro Diamantini, per anni a capo del Business Alta Velocità di Trenitalia, voluto dal governatore e dal vicepresidente della giunta con delega ai Trasporti Mario Casillo. Diamantini prenderà il posto di Umberto de Gregorio, commercialista napoletano da dieci anni al timone di Eav, voluto lì da Vincenzo De Luca.

De Gregorio però non prepara la valigia. Il professionista ha un doppio incarico, poiché è anche direttore generale dell'Ente Autonomo Volturno con contratto in scadenza nel 2027. Questo è il passaggio politico più delicato in mano a Casillo e l'assessore Pd nella partita si gioca molto. L'obiettivo è cambiare sì, ma senza paralizzare l'azienda e quindi il servizio pubblico.

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La strategia è questa: Diamantini amministratore unico, cade il CdA a tre e ovviamente addio agli due altri componenti del consiglio, Paola Capobianco e Fabrizio Martone, ma anche addio ad un doppio incarico per De Gregorio che né Fico né Casillo gradiscono tenere in piedi.

Bruno Spagnuolo, presidente del Collegio Sindacale, a quanto apprende Fanpage, dovrebbe presentarsi dimissionario in questa nuova fase.

Rinviata la seduta del Consiglio regionale sui trasporti

Se venerdì 10 questa partita si chiuderà (ingresso di Diamantini come amministratore unico, de Gregorio direttore generale col count-down attivato al 2027) la maggioranza si metterebbe al sicuro anche dagli attacchi del centrodestra in Consiglio regionale. Già, perché Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega hanno ottenuto una seduta del Consiglio straordinario monotematico sul trasporto pubblico locale con l'intenzione di attaccare il doppio ruolo di De Gregorio.

La seduta era prevista per il 15 luglio (già fuori tempo massimo). Tuttavia, apprende Fanpage, qualche ora dopo che la conferenza dei capigruppo aveva deciso la data del 15, il capo dell'opposizione Gennaro Sangiuliano ha chiesto, con non poco imbarazzo, al presidente del Consiglio regionale Massimiliano Manfredi di spostare la seduta poiché Fratelli d'Italia ha convocato un evento al Parlamento Europeo e tutto il gruppo Fdi campano deve partecipare.

Quattro treni nuovi per la Piscinola-Capodichino: la Regione impegna 28,8 milioni

Intanto la Regione Campania ha messo nero su bianco l'impegno contabile per finanziare l'acquisto dei nuovi convogli destinati alla linea metropolitana Piscinola-Di Vittorio-Capodichino. Con un decreto dirigenziale Santa Lucia ha vincolato 28.7 mln di euro a favore dell'Ente Autonomo Volturno.

I soldi arrivano dal Pnrr, nello specifico dalla misura dedicata al rinnovo delle flotte ferroviarie regionali con treni a combustibile pulito (elettrici o a idrogeno). Alla Campania erano stati assegnati complessivamente poco più di 94 milioni; di questi, oltre 57 milioni sono destinati proprio all'intervento sulla Piscinola-Capodichino, formalizzato con una convenzione tra Regione ed Eav siglata nel febbraio 2023.

A fornire i treni è la spagnola CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles). Secondo i cronoprogrammi aggiornati trasmessi da Eav, nel corso del 2026 entreranno in servizio quattro convogli, per un valore complessivo di circa 33,9 milioni di euro.