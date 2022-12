Circumvesuviana, i passaggi a livello impazziscono: treni fermi sulla tratta Treni bloccati sulla tratta tra le stazioni di Somma Vesuviana ed Ottaviano. L’Eav istituisce le navette bus sostitutive.

A cura di Pierluigi Frattasi

I passaggi a livello vanno in tilt, si fermano i treni della Circumvesuviana sulla tratta Somma Vesuviana-Ottaviano. Il guasto si è verificato poco prima delle ore 19,00 di oggi, domenica 11 dicembre 2022. Ad annunciare il disservizio è stata la stessa Eav, la società partecipata della mobilità della Regione Campania, che ha comunicato che "a causa di problemi tecnici ai passaggi a livello, la circolazione è interrotta tra Somma Vesuviana e Ottaviano. Pertanto, i treni in partenza da Napoli diretti a Sarno limiteranno la corsa a Somma Vesuviana, mentre i treni in partenza da Sarno diretti a Napoli limiteranno ad Ottaviano".

Istituite le navette sostitutive

Per alleviare i disagi all'utenza, l'Ente Autonomo Volturno, che gestisce tra le altre anche le linee vesuviane, ha istituito le navette bus sostitutive che effettuano servizio di trasporto tra le stazioni di Somma Vesuviana ed Ottaviano.

Solo il 7 novembre scorso sulla Circumvesuviana si era verificato un incidente ferroviario, con un treno deragliato alla Stazione di Pompei Santuario. Sulla vicenda, la Procura della Repubblica di Torre Annunziata, ha aperto un'inchiesta, mentre anche l'azienda ha aperto una indagine interna. Si è trattato tecnicamente di uno "svio".

Il treno era in prossimità della stazione di Pompei Santuario e viaggiava a circa 5 chilometri orari, quando l'ultimo carrello di ruote della terza e ultima carrozza è uscito dai binari cadendo sulla massicciata. Pochi giorni prima, il 2 novembre, si era verificato un altro incidente ferroviario. Uno dei treni si era scoperchiato. In entrambi i casi non ci sono stati feriti, per fortuna.