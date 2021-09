Circumvesuviana, cancellate 39 corse in un giorno: manca il personale

Trasporto pubblico a Napoli

A cura di Pierluigi Frattasi

Manca il personale, la Circumvesuviana costretta a cancellare 39 corse in un giorno. Saltano i treni sulle linee che collegano Napoli a Baiano, Sorrento, Torre del Greco, Sarno e Poggiomarino, mentre il nuovo programma di esercizio autunnale partito già ieri, prevede la chiusura di due stazioni a via Monaci e via Viuli e il depotenziamento di quattro fermate sulla tratta Napoli-Torre Annunziata: Cavalli di Bronzo, Miglio d'oro, Via del Monte e Villa delle Ginestre.

Tutte le corse cancellate

La carenza di personale è dovuta anche alla mancanza di dipendenti disposti a coprire i turni in straordinario. La conseguenza purtroppo sono i disagi che si riversano soprattutto su lavoratori pendolari e studenti, in particolar modo universitari, che ogni giorno utilizzano i mezzi di trasporto pubblico per raggiungere rispettivamente il posto di lavoro e le aule universitarie. Ad annunciare la soppressione delle corse è stata l'Eav, nella tarda serata di ieri: "A causa dell'improvvisa indisponibilità di personale non sono garantite: