Circum interrotta, poi si guasta anche il bus sostitutivo: e in Rete parte l’ironia

A cura di Giuseppe Cozzolino

La linea della Circum è interrotta, poi si guasta anche il bus sostitutivo: una vicenda quasi surreale quella accaduta a Vico Equense, in provincia di Napoli, dove la linea della Circumvesuviana tra Castellammare di Stabia e Vico Equense è interrotta a causa del deragliamento di un treno avvenuto pochi giorni fa, all'ingresso della stazione di Pozzano. Per questo l'Eav, che gestisce la tratta, ha istituito un servizio autobus per la tratta tra Castellammare e Vico Equense, almeno fino al ripristino della circolazione sui binari.

Ma oggi, come segnalato da diversi utenti, è accaduto l'impensabile: uno dei bus sostitutivi si è rotto a sua volta. E così i passeggeri hanno dovuto attendere il nuovo bus sostitutivo per completare la corsa, mentre quello rotto è stato portato via dal carroattrezzi. La notizia, diffusa dalla pagina satirica "Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti", ha fatto così rapidamente il giro della Rete.

Tanti i commenti ironici alla vicenda, che non ha avuto grosse ripercussioni salvo i tempi d'attesa dei passeggeri stessi, che hanno dovuto attendere "il bus sostitutivo del bus sostitutivo". Tanta ironia nell'attesa, anche, che la tratta venga ripristinata. Dopo l'incidente, infatti, risultano indagati un capotreno e un macchinista da parte della Procura della Repubblica di Torre Annunziata che cerca di fare chiarezza sul deragliamento avvenuto all'ingresso della stazione di Pozzano e che ha portato all'interruzione della linea Circum tra le stazioni di Castellammare di Stabia e Vico Equense: il presidente dell'Eav, Umberto De Gregorio, ha parlato di possibili "errori umani".