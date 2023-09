Trasporto pubblico a Napoli

Circum, da oggi corse supplementari via bus sulla tratta Napoli-San Giorgio-Pomigliano Le nuove corse supplementari Eav saranno fornite attraverso l’impiego di bus, per potenziare alcune linee della tratta che arriverà fino a Pomigliano.

Ancora un cambiamento sulla linea Circumvesuviana dove, a quanto pare, le linee ferroviarie non bastano. A partire da oggi saranno aggiunti nuovi collegamenti su gomma sulla tratta da Napoli a San Giorgio a Cremano via Centro direzionale di Napoli (Cdn), che arriverà fino a Pomigliano. L'incremento entrerà in esercizio mercoledì 13 settembre.

Sono state messe a disposizione nuove corse supplementari attraverso l'impiego di bus, per potenziare alcune linee della Circumvesuviana, lo fa sapere l'azienda dei trasporti regionali in Campania, Eav, partecipata della regione Campania. Questo arricchimento dell’offerta vuole andare incontro ai crescenti bisogni dei pendolari che, ogni giorno, si spostano dai comuni del vesuviano verso il capoluogo e degli passeggeri che ogni giorno affollano la tratta.

«Saranno istituite nuove corse automobilistiche da Napoli a S.Giorgio via Cdn (e viceversa) e da Napoli a Pomigliano (e viceversa) a supporto dei servizi ferroviari, che saranno effettuate tutti i giorni», si legge in una notta dell'azienda che annuncia l'aggiunta dei bus alle pre-esistenti corse ferroviarie.

Le nuove corse Eav dal 13 settembre

Le nuove tratte che saranno operative nella mattinata di domani, mercoledì 13 settembre, sono state modulate in modo da stabilire una giusta compensazione in termini di orario e frequenza dei viaggi, nello specifico sono così ripartite: