Circondato e picchiato con i rami di una palma a Porta Capuana: infilzato con le punte delle foglie

L’uomo, un 52enne, ha riportato una ferita penetrante alla gamba con presenza di corpo estraneo all’interno. Sulla vicenda indagano i carabinieri.
A cura di Valerio Papadia
Notte di violenza, quella appena trascorsa, a Porta Capuana, nel cuore di Napoli, dove un uomo di 52 anni è stato circondato da un gruppo di sconosciuti e aggredito, finendo in ospedale. Da quanto si apprende, poco prima delle 2, l'uomo – originario dell'India – si trovava a Porta Capuana quando, improvvisamente, sarebbe stato avvicinato e circondato da un gruppo di persone, a lui sconosciute, che lo ha aggredito, colpendolo violentemente alla gamba con parti di una palma.

Soccorso, il 52enne è stato trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale Pellegrini, dove i medici gli hanno diagnosticato una "ferita penetrante con presenza di corpo estraneo (acume di palma delle dimensioni di circa 5 cm) nella regione laterale della coscia destra"; al termine della visita, l'uomo è stato dimesso con una prognosi di 14 giorni. In ospedale sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, che hanno raccolto la testimonianza della vittima e hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell'aggressione e individuare i responsabili.

La zona di Porta Capuana, purtroppo, non è nuova a episodi di violenza. Soltanto lo scorso 24 settembre, ad esempio, un uomo di 42 anni è stato avvicinato da un gruppo di persone, mentre si trovava nei pressi di un bar, e improvvisamente accoltellato alla spalla e al fianco. L'uomo è stato ricoverato in ospedale per ricevere le cure del caso.

Cronaca
