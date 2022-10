Cimitero di Napoli crollato, da domani apre solo l’accesso a Santa Maria del Pianto Aprirà l’accesso principale da Santa Maria del pianto fino alla zona rossa. Il lato crollato, con accesso da porta Balestrieri, invece resterà chiuso.

A cura di Pierluigi Frattasi

Riapre domani, sabato 21 ottobre 2022, il cimitero monumentale di Napoli, dopo il crollo avvenuto lunedì alla cappella della Resurrezione. Aprirà l'accesso principale da Santa Maria del Pianto fino alla zona rossa, quella attualmente transennata dai vigili del fuoco, che resterà interdetta per le operazioni di messa in sicurezza. Il lato crollato, con accesso da Porta Balestrieri, invece, resterà chiuso.

Il Comune di Napoli, intanto, si prepara anche in vista della ricorrenza della Commemorazione dei Morti il 2 novembre, per la quale potrebbero esserci delle disposizioni particolari, per limitare il rischio di affollamento a causa del Covid.