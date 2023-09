Ciclista investito sul viadotto a Salerno: ricoverato in gravi condizioni Incidente sul viadotto Gatto di Salerno, un ciclista è stato investito da un camion: le sue condizioni sono gravi, è in codice rosso al Ruggi d’Aragona.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Violento incidente sul viadotto Gatto a Salerno: un ciclista è stato travolto da un camion mentre pedalava. L'uomo ha riportato ferite gravissime: dopo l'intervento delle forze dell'ordine e degli operatori medico sanitari del pronto soccorso del 118, il ciclista è stato trasferito in ospedale al San Giovanni di Dio – Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è arrivato in codice rosso: le sue condizioni sono ritenute gravi dai medici che lo hanno preso in cura. Intanto, le forze dell'ordine sono sul posto per accertarsi della dinamica dell'incidente, e per i rilievi del caso. Viabilità rapidamente in tilt nei pressi del viadotto Gatto, dove si è creato una coda di auto mentre agli agenti erano impegnati nei rilievi.

Si tratta dell'ennesimo incidente che vede coinvolto un ciclista: appena due giorni fa, tra via Pagano e via Gramsci a Fratte, nella zona nord di Salerno, un altro ciclista era stato investito da un'automobile in un incidente. In quel caso, le sue condizioni non erano state gravi, ma l'incidente di oggi ha posto l'accento sul problema della viabilità cittadina e dei ciclisti, che molto spesso restano coinvolti in incidenti talvolta letali, soprattutto in città.