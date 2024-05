video suggerito

Ciccio Merolla in concerto a piazza del Gesù con "Malatia' tutti insieme", c'è il piano traffico Il piano di viabilità del Comune sarà in vigore dalle 18 alle 24 di oggi venerdì 10 maggio 2024.

A cura di Pierluigi Frattasi

"Ci vediamo in Piazza del Gesù per un concerto pensato per voi, per ringraziarvi e per fare assieme una grandissima “MALATIA”, a prestissimo!". A parlare è il cantante e musicista Ciccio Merolla, che con un video sui social ha lanciato il suo concerto "Malatia' tutti insieme" che si terrà oggi pomeriggio in piazza del Gesù. Appuntamento alle ore 21,00 di oggi, venerdì 10 maggio 2024, nella piazza del centro storico di Napoli, dove sarà allestito il palco. Per l'occasione il Comune di Napoli ha predisposto anche un apposito piano traffico per regolare la circolazione dei veicoli e consentire lo svolgimento dello spettacolo.

Il piano viabilità del Comune di Napoli

Il palco sarà installato in piazza del Gesù, ormai divenuta una delle location preferite per tenere i concerti al centro storico di Napoli, ed utilizzato per service audio, video e luci e soundcheck. Per lo svolgimento del concerto sarà predisposto un particolare dispositivo di traffico che prevederà l’interdizione al traffico proveniente da Calata Trinità Maggiore e la sospensione degli stalli riservati ai taxi dalle ore 18.00 alle ore 24.00.

Spostati stalli taxi e per disabili

Inoltre, per consentire le operazioni di allestimento e montaggio delle strutture suddette è prevista la sospensione degli stalli H presenti in Piazza del Gesù dalle ore 5,00 del 10 maggio 2024 alle ore 08,00 del 11/05/2024. Gli stalli taxi e gli stalli H, presenti in piazza del Gesù, per tutto il tempo necessario all'allestimento e disallestimento del palco, saranno temporaneamente dislocati lungo Calata Trinità Maggiore. Al termine dello spettacolo, previsto per la mezzanotte, si procederà allo smontaggio di tutto.