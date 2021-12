Cibo in cattive condizioni per il cenone della Vigilia di Natale: 600 chili sequestrati nel Sannio Vasta operazione dei carabinieri in tutta la provincia di Benevento a salvaguardia della salute dei cittadini in vista delle festività natalizie.

A cura di Valerio Papadia

Come si capisce dal nome dell'operazione, ovvero "Safe Christmas 2021", ovvero "Natale sicuro 2021", i carabinieri del Gruppo Forestale di Benevento hanno messo in campo una serie di controlli, in tutta la provincia sannita, per garantire un Natale sicuro per la cittadinanza e salvaguardare la loro salute. I militari dell'Arma, avvalendosi dell'aiuto dei Reparti del Nipaaf (il Nucleo di polizia ambientale agroalimentare e forestale) e dei carabinieri della locali stazioni, hanno controllato numerose attività commerciali, in vista proprio dei pranzi e delle cene che centinaia di migliaia di cittadini sanniti si appresteranno ad affrontare durante queste festività, primo dei quali proprio domani, con il cenone della Vigilia di Natale.

Nella fattispecie, i controlli dei carabinieri hanno riguardato punti vendita alimentari al dettaglio, quelli della grande distribuzione e gli esercizi commerciali dei venditori ambulanti, riscontrando irregolarità in 12 casi: tra le violazioni riscontrate, quelle inerenti alla conservazione degli alimenti, alle condizioni igienico-sanitarie, alla tracciabilità e all'etichettatura dei prodotti. Al termine delle operazioni, nei 12 esercizi commerciali in cui sono state riscontrate violazioni, i militari dell'Arma hanno sottoposto a sequestro circa 600 chilogrammi di prodotti alimentari, mentre hanno elevato multe per un totale di 18mila euro.

Nel Sannio e, in generale, in tutta la Campania, i controlli delle forze dell'ordine a salvaguardia della salute dei consumatori, nell'ambito di queste festività natalizie – quando la vendita e di conseguenza il consumo di prodotti alimentari diventa più massivo – continueranno anche nei prossimi giorni.