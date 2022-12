Ci sono le formiche nella focaccia. Ma il panettiere nega tutto: “Io non le vedo” Casal di Principe (Caserta): donna racconta la propria disavventura con un prodotto acquistato in un panificio del comune di Terra di Lavoro.

A cura di Redazione Napoli

Negare è la prima regola, anche davanti all'evidenza dei fatti, sostiene qualcuno che dice di saperla lunga. La verità è che quando si tratta di cibo i sensi la fanno da padrone. E prima che al palato, se agli occhi, all'olfatto e al tatto il piatto non funziona, è difficile che arrivi alla bocca. È accaduto così a Casal di Principe, nel Casertano, dove una donna, infuriata, ha raccontato la sua brutta esperienza in un panificio casalese, senza mai citarne il nome ma definendolo soltanto «noto».

compro i panini e una pizza per mia figlia, arrivo a casa e apriamo la pizza.

Il primo morso mia figlia mi fa :mamma ma che schifo hai comprato?

Pizza con patate o pizza con formiche impastate morte sepolte e cotte?

Nella foto pubblicata dalla donna, il cui nome è Amalia, si vede la focaccia con all'interno degli oggetti neri, abbrustoliti, alcuni dei quali hanno le fattezze di formiche alate. Il racconto non è concluso: la donna torna indietro dal panettiere per lamentarsi della poca igiene del forno. E ne ricava una risposta sconcertante: negazione assoluta:

La cosa che mi ha fatto saltare i nervi è stata che sono tornata in quel noto panificio. Gli riporto la pizza e dico ‘Guardate, mia figlia ha vomitato per questo schifo che mi avete venduto stamattina'.

La risposta è stata: ‘Che cosa c'è? Io non vedo nulla!". E le formiche non le vedi ? Sono invisibili?

Casal di Principe non è piccolissima, consta di 21mila residenti: difficile risalire all'esercizio commerciale se la donna non deciderà di rivelare dove ha acquistato la pizza. Per ora, è bene chiarirlo, nessuna denuncia o segnalazione all'autorità sanitaria è stata presentata. Di certo c'è che la foto corredata di storia ha avuto centinaia di commenti.