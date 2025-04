video suggerito

Christian Parlati oro di Judo agli Europei 2025, "Napoli è orgogliosa di te": gli auguri del sindaco Le parole del sindaco Gaetano Manfredi per il judoka Christian Parlati, dopo il successo con l'oro agli Europei di Podgorica in Montenegro.

A cura di Pierluigi Frattasi

"Christian Parlati conquista l’oro europeo nella categoria -90 kg di judo agli Europei di Podgorica, portando in alto l’Italia e Napoli con la sua straordinaria impresa. Con talento, determinazione e cuore, Christian ha dominato ogni incontro fino a salire sul gradino più alto del podio, ascoltando l’inno di Mameli con la mano sul cuore. Napoli è orgogliosa di te!". Sono le parole di elogio del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, presidente nazionale dell'Anci, l'associazione dei Comuni italiani.

Gli auguri di Manfredi al judoka Parlati

Il primo cittadino partenopeo ha voluto fare gli auguri al judoka napoletano, reduce dal trionfo agli Europei di Judo in Montenegro, dove è salito sul gradino più alto del podio, portando a casa la medaglia d'oro. Un'edizione indimenticabile per la Nazionale italiana degli Europei di judo, con un bottino da record di nove medaglie continentali: oro per Christian Parlati (-90 kg); argento per Odette Giuffrida (-52 kg), per Manuel Lombardo (-73 kg) e per la squadra azzurra del mixed team event; bronzo per Assunta Scutto (-48 kg), per Veronica Toniolo (-57 kg), per Carlotta Avanzato (-63 kg), per Gennaro Pirelli (-100 kg) e per Asya Tavano (+78 kg)

Dopo le otto medaglie conquistate nei tabelloni individuali, la giornata conclusiva della manifestazione si è tenuta oggi, domenica 27 aprile 2025, ed è stata dedicata al mixed team event, dove la squadra azzurra – composta da Veronica Toniolo, Gennaro Pirelli, Asya Tavano, Christian Parlati, Giorgia Stangherlin e Manuel Lombardo – ha conquistato l'argento. Lo scorso anno a Parigi aveva sfiorato il podio olimpico perdendo 4-3 con il Brasile la sfida per il bronzo.