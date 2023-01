Chocoland torna al Vomero a San Valentino, stand a piazza Vanvitelli e un cuore di cioccolato da 100 kg L’evento previsto dal 10 al 14 febbraio prossimo. Per i più piccoli teatrino e piano che si suona con i piedi. Ma è polemica sulla location, Flores: “Piazza Vanvitelli troppo piccola”

A cura di Pierluigi Frattasi

Chocoland torna al Vomero per la Festa di San Valentino 2023. Il progetto, a quanto apprende Fanpage.it, prevede gli stand in via Scarlatti e piazza Vanvitelli, quest'ultima verrà occupata per circa un quarto della superficie, per 5 giorni, dal 10 al 14 febbraio prossimi. Il progetto, presentato dall'associazione D2 Eventi, ha già avuto il parere favorevole del sindaco ed è stato presentato anche alla V Municipalità Vomero-Arenella. Si aspettano solo le ultime autorizzazioni burocratiche.

Ma non mancano le polemiche sulla location: "Le casette del cioccolato – spiega il consigliere locale Francesco Flores – non saranno più in via Luca Giordano, in quanto la strada attualmente è occupata dai tavolini dei locali. Si è optato, quindi, per via Scarlatti e piazza Vanvitelli, che però è di misure ridotte, con il rischio di forte congestione".

Gli stand del cioccolato in piazza Vanvitelli

Cosa prevede il progetto della 14esima edizione di Chocoland? Una Choco factory il 10,13 e 14 Febbraio con laboratori aperti alle scuole elementari, alle scuole medie e agli istituti alberghieri. Abc del cioccolato e mani in pasta: dal 10 al 14 Febbraio con laboratori aperti sia a scuole che a gruppi dove la lavorazione di dolci e cioccolato è fatta anche dai partecipanti. E, ancora, lo show cooking. Ogni giorno ci saranno show cooking legati ad abbinamenti culinari: cioccolato e baccalà, cioccolato e mozzarella, cioccolato e pizza e altre cose simili.

Realizzato un cuore di cioccolato di 100 kg

La sorpresa di quest'anno sarà un cuore di Cioccolato da 100 chilogrammi. Il cuore sarà realizzato dai maestri di Chocoland e decorato dai pasticcieri. Cuore di cioccolato che sarà aperto e distribuito nella giornata del 14 febbraio.

Per i più piccoli il teatrino e il piano che si suona con i piedi

Per i più piccoli sono previste anche attività di intrattenimento. Ci sarà il teatrino dei burattini di Mario Ferraiolo, tutti i giorni dal 10 al 14 febbraio. E, ancora, Big Piano, in una delle giornate dell'evento, sarò montato un piano che verrà suonato con i piedi su guida degli animatori, come nel film Big con Tom Hanks. Il Coro Gospel: IL Gospel dell'amore …… per la conclusione del 14 febbraio. Quindi, flash Mob dell'amore il 14 febbraio, quando si tornerà ad abbracciarsi lungo le vie del Chocoland. A seconda della grandezza dell'area raggiunta dall'evento si prevedono anche addobbi legati al cioccolato e ai cuori, coinvolgendo magari anche le vetrine dei negozianti e, dove possibile, anche luminarie legate al tema.