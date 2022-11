Chocoland torna a Napoli a Natale 2022 e cambia location: stand in piazza Municipio La Christimas Edition della fiera del cioccolato torna a Napoli da mercoledì 23 a domenica 27 novembre dalle 10,00 alle 20,00. I gazebo non saranno più al Vomero.

A cura di Pierluigi Frattasi

Chocoland torna a Napoli per il Natale 2022 e cambia location: gli stand saranno in piazza Municipio e non più al Vomero, come nelle precedenti edizioni. La fiera del cioccolato si era già svolta dal 24 febbraio al 1 marzo scorsi, dopo due anni di stop per Covid, con le casette di legno allestite in piazza degli Artisti. Quest'anno ha deciso di fare il bis, con la Christmas Edition che si terrà dal 23 al 27 novembre prossimi.

Cinque giorni interamente dedicati al cioccolato. "Chocoland – La terra dei Golosi", la più grande fiera del cioccolato del Sud Italia, presenterà la Choco Factory, la prima fabbrica itinerante del cioccolato d'Europa, dove il maestro cioccolatiere Vincenzo Di Buono e il suo team mostreranno il processo tecnico-produttivo del cioccolato, dal favo di cacao alla barretta.

La Fiera del cioccolato dal 24 febbraio al 1 marzo

Anche quest'anno l'ingresso sarà completamente libero. Si potrà passeggiare tranquillamente con i bimbi, assistendo ai laboratori e agli show cooking dei maestri cioccolatieri. Chi vorrà, poi, potrà anche acquistare dolci e prelibatezze, portandosi a casa un pezzo di Chocoland. Gli stand saranno aperti dalle ore 10,00, alle ore 20,00, tutti i giorni, da mercoledì 23 a domenica 27 novembre prossimi.

L'ultima edizione di Chocoland, la 12sima, si è tenuta a Napoli la scorsa primavera, in piazza degli Artisti e nelle aree esterne del parco Mascagna, dopo due anni di stop a causa della pandemia del Coronavirus. Per l'edizione precedente, nel 2019 furono realizzate delle vere e proprie piccole opere d'arte di cioccolato, bombe Maradona e lecca lecca con i volti dei giocatori del Napoli. In precedenza Chocoland si era svolto in altre zone del Vomero, come via Luca Giordano, ma anche via Scarlatti e piazza Vanvitelli.