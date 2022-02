Chocoland torna al Vomero dopo 2 anni di stop, stand in piazza degli Artisti a Carnevale La Fiera della cioccolata sarà tra piazza degli Artisti e il parco Mascagna al Vomero da giovedì grasso 24 febbraio al 1 marzo, giorno di martedì grasso.

A cura di Pierluigi Frattasi

Al Vomero torna Chocoland dopo 2 anni di assenza a causa del Covid. L'ultima fiera della cioccolata risale, infatti, al 2019. Adesso, però, grazie all'allentamento delle norme anti-Covid si può ripartire. I nuovi stand saranno allestiti in piazza degli Artisti e nelle stradine esterne al parco pubblico "Mascagna", poco distante. Sei giorni interamente dedicati al cioccolato durante tutto il periodo di Carnevale, da giovedì grasso 24 febbraio, a martedì grasso, 1 marzo 2022. Quella di quest'anno sarà la 12esima edizione di "Chocoland – La terra dei Golosi", la più grande fiera del cioccolato del Sud Italia.

La Fiera del cioccolato dal 24 febbraio al 1 marzo

Anche quest'anno l'ingresso sarà completamente libero. Si potrà passeggiare tranquillamente e magari portare anche i bimbi agghindati con costumi e maschere di Carnevale, assistendo ai laboratori e agli show cooking dei maestri cioccolatieri. Chi vorrà, poi, potrà anche acquistare dolci e prelibatezze, portandosi a casa un pezzo di Chocoland.

L'ultima edizione, l'11esima, si tenne a Napoli nell'autunno del 2019, prima che scoppiasse la pandemia del Coronavirus nel febbraio del 2020. Per quell'occasione furono realizzate delle vere e proprie piccole opere d'arte di cioccolato, bombe Maradona e lecca lecca con i volti dei giocatori del Napoli. In precedenza Chocoland si era svolto in altre zone del Vomero, come via Luca Giordano, ma anche via Scarlatti e piazza Vanvitelli. Quest'anno, invece, si è deciso di organizzare la kermesse in piazza degli Artisti, nell'area ovviamente non adibita alla circolazione dei veicoli, e nelle aree esterne del parco Mascagna.