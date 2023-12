Chiuso ristorante sushi di Pozzuoli per gravi carenze igienico-sanitarie Nella città dei Campi Flegrei controlli di carabinieri e Asl sulle attività di ristorazione. Un ristorante giapponese chiuso per varie irregolarità.

A cura di Redazione Napoli

Molti ristoranti all you can eat di cucina giapponese tra Napoli e provincia hanno chiuso definitivamente durante la pandemia oppure a causa del forte incremento della bolletta energetica dell'ultimo anno e mezzo. La cosa non stupisce: non bisogna solo garantire la catena del freddo al pesce crudo con il quale si realizza il sushi ma è anche necessario usare gli abbattitori di temperatura per sterminare i parassiti eventuali del cibo che si va a servire.

Per questo sui ristoranti giapponesi ci sono molti controlli: la materia prima che maneggiano è molto delicata e basta un nonnulla per alterarla in maniera irreversibile e servire piatti ad alto rischio intossicazione. I controlli vengono condotti di solito dai carabinieri, cui si associano gli specialisti del Nucleo anti sofisticazione dell'Arma (il Nas) e dai funzionari ispettivi dell'Azienda sanitaria locale di competenza. Siamo a Pozzuoli, l'Asl è la Napoli 2 e lì con i carabinieri della locale stazione nelle scorse ore c'è stato un lavoro a largo raggio sulle attività commerciali della zona per verificare sicurezza sui luoghi di lavoro e l’igiene.

Durante il servizio, effettuato insieme al personale dell’ Ispettorato civile del Lavoro di Napoli ed al personale dell’Asl Napoli 2, i militari in forza alla città dei Campi Flegrei hanno trovato due lavoratori in nero in un ristorante giapponese di via Oberdan. La cosa più grave sono però quelle che vengono definite «gravi carenze e irregolarità dal punto di vista igienico sanitario» che hanno comportato la chiusura immediata dell’attività.