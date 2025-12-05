Chiusa dai carabinieri via Epomeo, c’è una persona barricata in casa: caos traffico tra Vomero e Soccavo

Immagine di repertorio

Chiusa dai carabinieri via Epomeo a Soccavo per una persona che minaccia di togliersi la vita lanciandosi da un balcone di un palazzo. L'intera strada, a quanto apprende Fanpage.it, è stata chiusa al traffico. Tutte le auto deviate lungo via Stanislao Manna e nelle strade circostanti. Sul posto oltre ai militari dell'Arma con negoziatori ed esperti psicologi anche i vigili del fuoco e la polizia locale, oltre all'ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro, intervenuta con il personale sanitario. Traffico impazzito in tutta la zona, tra il Vomero e Soccavo, dove, anche a causa dell'orario di punta del venerdì sera, si sono formate lunghe code di auto in fila.

Chiusa via Epomeo, sul posto carabinieri e pompieri

La persona si troverebbe in una condizione di fragilità e necessiterebbe di assistenza. Da qui, la delicatezza dell'intervento e la necessità di affrontarlo con una equipe specializzata. L'operazione sarebbe iniziata nel pomeriggio. La persona si sarebbe barricata all'interno di un appartamento in uno dei palazzi di via Epomeo, minacciando di lanciarsi di sotto. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, che stanno cercando con tatto e prudenza di farla desistere dall'intento. Smentita, invece, l'ipotesi di una fuga di gas, che era inizialmente circolata tra automobilisti e abitanti della zona.

A seguito della chiusura della strada, si registrano grossi rallentamenti alla circolazione, dall'asse di via Pigna al Vomero, fino alla Rotonda San Domenico, dall'altro lato della strada. Al momento, non è dato sapere quanto potrà durare la chiusura dell'arteria viaria. Tutto dipenderà dalla tempistica dell'intervento attualmente in corso, nella massima tutela sia dei cittadini che della persona.