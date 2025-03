video suggerito

Chiudono i siti del Parco Archeologico dei Campi Flegrei dopo il terremoto di questa notte Chiusi tutti i siti del Parco dei Campi Flegrei, tra cui l'Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, il Parco di Cuma e le Terme di Baia "causa sciame sismico in corso"

A cura di Giuseppe Cozzolino

Chiusi in via precauzionale tutti i siti del Parco Archeologico dei Campi Flegrei, dopo il terremoto di questa notte che ha avviato un nuovo sciame sismico. La chiusura riguarda, tra gli altri, l’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, il Parco Archeologico di Cuma e le Terme Romane di Baia. Lo ha deciso il direttore Fabio Pagano, per consentire verifiche strutturali approfondite e garantire la sicurezza di visitatori e personale. Non è stata comunicata la data di riapertura, che avverrà verosimilmente nei prossimi giorni.

"Si comunica che a causa dello sciame sismico in corso i siti del Parco sono temporaneamente chiusi", fa sapere in una nota la direzione del Parco Archeologico dei Campi Flegrei. Brutta notizia per i tanti turisti che quotidianamente visitano le strutture, tra le più importanti tracce dell'epoca greco-romana dell'area flegrea. Nelle scorse ore era arrivata anche la sospensione delle lezioni all'istituto Rossini di via Terracina a Fuorigrotta, a causa di valori di anidride carbonica troppo alti rilevati al suo interno, che hanno portato ad un'ordinanza urgente del sindaco del Comune e della Città Metropolitana di Napoli Gaetano Manfredi.