Chiude il cinema Metropolitan. Intesa Sanpaolo: "Non diventerà supermercato o bingo" Intesa Sanpaolo smentisce le ipotesi circolate sul futuro del cinema Metropolitan: la struttura è sottoposta a vincolo che impone la destinazione culturale.

A cura di Nico Falco

Il cinema Metropolitan di via Chiaia ha chiuso, ma al suo posto non sorgerà una sala bingo e nemmeno un supermercato: si dovrà rispettare il vincolo sulla struttura, secondo cui il prossimo utilizzo prevede la destinazione culturale. Lo specifica Intesa Sanpaolo, che ha smentito le voci che stanno circolando in questi giorni e in particolare dopo la chiusura del cinema, scattata ieri, 15 gennaio.

Il multi-sala, tra i più belli della città, conta sette sale per 3.500 metri quadrati. Già negli anni scorsi era stata paventata la chiusura e nel 2023 era stato vincolato dal ministero della Cultura, grazie all'interessamento dell'ex ministro Gennaro Sangiuliano. La struttura è stata messa all'asta nel 2023 a circa 2.5 milioni di euro e Banca Intesa Sanpaolo, attuale proprietaria, ha intimato alla società Sistema Spettacoli Srl, che la gestisce, di liberare i locali entro metà 2025. Nonostante questo, la procedura di vendita è andata avanti e, ad oggi, c'è riserbo sull'acquirente anche se il cambio di proprietà sarebbe praticamente concluso al netto delle ultime formalità.

In una nota stampa, Intesa Sanpaolo specifica che "non corrispondono al vero" molte delle voci circolate sulla prossima destinazione dell'immobile, in particolare le ipotesi che riguardano la realizzazione di un supermercato o una sala bingo. Si legge nel comunicato:

Il recente Decreto del Ministero della Cultura ne impone la destinazione culturale prevalente ed in tale prospettiva anche il futuro proprietario dovrà attenersi a tale vincolo. È altresì noto che l’immobile necessiti di importanti lavori di adeguamento e di ristrutturazione, l’ultima ormai datata oltre 20 anni fa. I lavori di riqualificazione dovranno in ogni caso essere preliminarmente sottoposti agli Organi Comunali Competenti che potranno così validamente verificare il rispetto del vincolo di destinazione. La liberazione dei locali è il primo passo per consentirne il trasferimento della proprietà ed avviare il processo amministrativo che possa portare il Cinema Metropolitan verso l’auspicata rinascita che merita.