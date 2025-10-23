Chiede soldi al titolare di una pizzeria, poi dà fuoco al locale: un arresto a Battipaglia

Immagine di repertorio

Ha minacciato il titolare di una pizzeria, chiedendogli denaro, poi ha dato fuoco al locale: accade a Battipaglia, nella provincia di Salerno, dove un uomo, Luigi Marchesano, è stato arrestato dalla Polizia di Stato. Secondo quanto emerso al momento dalle indagini, condotte dagli agenti del commissariato di Battipaglia della Polizia di Stato, e condotte dalla Procura di Salerno, l'uomo avrebbe ripetutamente avanzato richieste di denaro nei confronti del titolare di una pizzeria della città della Piana del Sele, mai assecondate. E così, l'indagato è passato all'azione, dando fuoco alla pizzeria.

L'attività investigativa dei poliziotti di Battipaglia e dei magistrati della Procura di Salerno ha permesso di raccogliere sufficienti indizi di colpevolezza nei confronti dell'uomo, nei confronti dei quali è stata emessa una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per tentata estorsione e incendio doloso, che è stata eseguita dagli agenti lo scorso 21 ottobre. Come sottolineano dalla Procura di Salerno "il provvedimento eseguito non comporta alcun giudizio di responsabilità definitivo, essendo sottoposto al vaglio dei giudici competenti nelle fasi ulteriori del procedimento penale e comunque è sempre impugnabile dinanzi al Tribunale del Riesame".