napoli
video suggerito
video suggerito

Chiede soldi al titolare di una pizzeria, poi dà fuoco al locale: un arresto a Battipaglia

A Battipaglia, nella provincia di Salerno, un uomo è stato arrestato dalla Polizia di Stato per tentata estorsione e incendio doloso.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Valerio Papadia
0 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Ha minacciato il titolare di una pizzeria, chiedendogli denaro, poi ha dato fuoco al locale: accade a Battipaglia, nella provincia di Salerno, dove un uomo, Luigi Marchesano, è stato arrestato dalla Polizia di Stato. Secondo quanto emerso al momento dalle indagini, condotte dagli agenti del commissariato di Battipaglia della Polizia di Stato, e condotte dalla Procura di Salerno, l'uomo avrebbe ripetutamente avanzato richieste di denaro nei confronti del titolare di una pizzeria della città della Piana del Sele, mai assecondate. E così, l'indagato è passato all'azione, dando fuoco alla pizzeria.

L'attività investigativa dei poliziotti di Battipaglia e dei magistrati della Procura di Salerno ha permesso di raccogliere sufficienti indizi di colpevolezza nei confronti dell'uomo, nei confronti dei quali è stata emessa una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per tentata estorsione e incendio doloso, che è stata eseguita dagli agenti lo scorso 21 ottobre. Come sottolineano dalla Procura di Salerno "il provvedimento eseguito non comporta alcun giudizio di responsabilità definitivo, essendo sottoposto al vaglio dei giudici competenti nelle fasi ulteriori del procedimento penale e comunque è sempre impugnabile dinanzi al Tribunale del Riesame".

Cronaca
Salerno
0 CONDIVISIONI
Immagine
Sciopero tassisti a Napoli, corteo da Porta Capuana a piazza Municipio: traffico impazzito
Corteo di auto bianche da Porta Capuana a piazza Municipio con fumogeni
Napoli, sciopero dei taxi giovedì 23 ottobre: "Stop abusivi e corsie preferenziali occupate"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views