Chi era Marian Marin Broasca, camionista di 51 anni schiacciato dal carico del suo tir a Marcianise
Si chiamava Marian Marin Broasca e aveva 51 anni il camionista morto in un tragico incidente stradale ieri, giovedì 20 novembre, a Marcianise, nella provincia di Caserta: l'uomo è stato schiacciato dal carico che trasportava sul suo tir, due grossi archi di cemento armato. Sposato e padre di due figli, Marian Marin Broasca era originario della Romania, ma da anni viveva ad Atripalda, nella provincia di Avellino, la cui comunità è stata sconvolta dalla notizia della sua morte.
Il 51enne, ieri, era alla guida del suo tir sulla Strada Provinciale 335, che collega Marcianise a Caserta, quando i due blocchi di cemento che si trovano sul retro del tir, probabilmente a causa di una brusca frenata, hanno sfondato la cabina nella quale si trovava il conducente, schiacciandolo. Broasca è rimasto incastrato nell'abitacolo: nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118, per il 51enne non c'è stato nulla da fare. La Polizia Locale di Marcianise ha svolto i rilievi del caso per fare piena luce sull'incidente.
"La comunità del trasporto e l'intera Irpinia piangono la scomparsa di Marian Marin Broasca, il camionista 51enne che ha perso tragicamente la vita nel pomeriggio di ieri, schiacciato dal carico sulla Provinciale 335 (Caserta).La drammatica dinamica, con gli archi in cemento armato che hanno travolto la cabina del suo mezzo, lascia un vuoto incolmabile.Marian Marin Broasca era un uomo con radici in Irpinia, residente ad Atripalda, dove viveva con la moglie e i suoi due figli. Non era solo "il camionista" nella notizia, ma un marito, un padre e un lavoratore instancabile" scrive su Facebook la pagina "Una vita da camionista", esprimendo cordoglio per la morte del 51enne.