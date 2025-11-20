Il carico sfonda la cabina del tir: camionista muore a Marcianise

Il tir trasportava pesanti blocchi di cemento che, per cause ancora in corso di accertamento, hanno sfondato la cabina del tir e schiacciato il conducente, per il quale non c’è stato nulla da fare.

Il tir coinvolto nell’incidente a Marcianise

Un tragico incidente stradale, purtroppo mortale, si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 20 novembre, sulla Strada Provinciale 335 a Marcianise, nella provincia di Caserta. La vittima è il conducente di un tir – le cui generalità non sono ancora state rese note – che è stato schiacciato dal pesante carico che trasportava. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, intorno alle ore 15 di oggi, il carico del tir, costituito da due archi in cemento armato, si è spostato in avanti, probabilmente in seguito a una brusca frenata, sfondando la cabina e schiacciando il conducente che si trovava all'interno.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta, nella fattispecie con delle squadre provenienti dal distaccamento di Marcianise, che hanno notato l'uomo incastrato nella cabina del mezzo pesante e si sono adoperati per soccorrerlo. Nonostante il tempestivo intervento, però, per il conducente del tir non c'è stato nulla da fare: i sanitari del 118, giunti anche loro sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza e spostamento del mezzo pesante coinvolto nel tragico incidente, che si stanno avvalendo dell'intervento di un autogru dei vigili del fuoco proveniente dal Comando Provinciale di Caserta; si dovrà procedere, poi, al recupero della salma, per l'identificazione della vittima e per le indagini del caso. Al fine di fare piena luce su quanto accaduto, sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Marcianise, che hanno eseguito tutti i rilievi utili a determinare l'esatta dinamica dell'incidente e a individuare eventuali responsabilità.