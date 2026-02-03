Chi era Gaetano Russo, il salumiere di Sarno ucciso a coltellate nel suo negozio

Gaetano Russo

Stimato e ben voluto da tutti, volto storico di Sarno: Gaetano Russo, 61 anni, è la vittima dell'omicidio avvenuto questa notte nella sua salumeria. Fermato un 34enne per la sua morte: sarebbe stato lui ad accoltellarlo a morte. Non si conoscono i motivi dell'omicidio: la ricostruzione e la dinamica del tutto sono al vaglio degli inquirenti. Ma la notizia ha gettato nello sconforto l'intera comunità sarnese. "Davanti a un dolore così grande, le parole sembrano sempre insufficienti e prive di significato", ha spiegato il sindaco Francesco Squillante, "resta solo il silenzio, la vicinanza sincera alla famiglia di Gaetano, l’abbraccio di un’intera comunità che oggi piange uno dei suo figli".

Un gesto di violenza insensata, ha spezzato la vita di Gaetano Russo, lavoratore onesto", ha scritto Ciro Palumbo, consigliere comunale di Sarno. "Alla sua famiglia e a chi gli voleva bene, va il mio più sincero cordoglio. Che riposi in pace". Anche il consigliere regionale Sebastiano Odierna (Fratelli d'Italia) ha commentato la triste vicenda: "Di fronte a una tragedia così, le parole sono sempre insufficienti. Sarno piange Gaetano Russo, un uomo perbene, un instancabile lavoratore, uno storico commerciante che ha dedicato la sua vita al lavoro, al sacrificio e alla dignità.Per me non era solo un commerciante conosciuto e stimato, ma un amico. Morire così, nel proprio negozio, nel luogo che rappresentava impegno, fatica e onestà, è qualcosa che lascia sgomento, rabbia e dolore profondo. Un fatto che colpisce tutta la comunità e che non può lasciarci indifferenti.Alla famiglia, ai suoi cari e a chi gli ha voluto bene va il mio pensiero più sincero e il mio abbraccio. Che Gaetano riposi in pace, e che la sua memoria resti viva come esempio di lavoro e umanità", conclude Odierna. "Esprimo il mio più sincero cordoglio e tutta la mia vicinanza ai familiari di Gaetano Russo", fa sapere il Sottosegretario di Stato al Mit Tullio Ferrante di Forza Italia, che parla di "una tragedia che lascia sconvolti per la sua efferatezza e che colpisce un'intera comunità. Ringrazio le Forze dell'ordine per il fermo del sospettato e auspico che vengano accertate al più presto le dinamiche di quanto accaduto".

Anche tanti comuni cittadini lo stanno ricordando con affetto, segno della stima che nutriva nel paese. In queste ore infatti in tanti sui social stanno lasciando un ultimo ricordo allo storico titolare di quella salumeria sarnese di via Sabotino dove questa notte ha perso la vita. Non è chiaro se i due si conoscessero: gli inquirenti, coordinati dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore competente per il territorio di Sarno, sta vagliando tutte le ipotesi, comprese quella della rapina finita male o del litigio. Massimo riserbo per ora da parte degli inquirenti.