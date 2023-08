Chi era Giovanni Battista Cutolo, il talento dell’Orchestra Scarlatti Young ucciso a Napoli per un parcheggio Il 24enne ucciso a Napoli con un colpo di pistola era un talento della musica: suonava il corno nell’Orchestra Scarlatti Camera Young.

A cura di Valerio Papadia

Un ragazzo di 24 anni ucciso con un colpo di pistola alle prime luci dell'alba di oggi, giovedì 31 agosto, in piazza Municipio, nel cuore di Napoli. È questa la notizia che ha sconvolto la città e gettato nello sconforto coloro che conoscevano la vittima: Giovanni Battista Cutolo era un giovane talento della musica; il 24enne, infatti, suonava il corno nell'Orchestra Scarlatti Camera Young. Una morte, quella di Giovanni Battista Cutolo, alla quale non si riesce a trovare una spiegazione: oltre ad essere un promettente musicista, il ragazzo era incensurato e non aveva nessun legame con la criminalità organizzata.

Un fulmine a ciel sereno quello che ha squarciato la notte e ha svegliato di soprassalto i napoletani. Studente al Conservatorio di San Pietro a Majella, dai pochi reperti audiovisivi che si trovano sui social – sui quali pare che il giovane avesse una presenza molto discreta – Giovanni Battista Cutolo si mostra sempre con il suo corno: nel 2020 aveva partecipato alla rassegna "Musica sotto le stelle" a Villa Pignatelli, insieme agli altri ragazzi di Scarlatti Winds, il laboratorio musicale di alta formazione dell'Orchestra Scarlatti. O, ancora, lo si può ammirare mentre suona il suo corno, insieme a una flautista, nell'ambito della manifestazione "Napoli suona ancora".

Il cadavere del 24enne è stato trovato, all'alba di oggi, nella centralissima piazza Municipio, all'incrocio con via Cristoforo Colombo. Giovanni Battista Cutolo è stato ucciso con un solo colpo di pistola: sulla vicenda indagano i poliziotti della Squadra Mobile di Napoli, guidati da Alfredo Fabbrocini. Dalle prime risultanze, pare che l'omicidio sia scaturito da una lite per il parcheggio di uno scooter che il 24enne avrebbe avuto con un'altra persona: un sospettato, che avrebbe 16 anni, sarebbe già stato individuato e portato in Questura per essere interrogato.

"Giovanbattista era stato con noi nell'ultima produzione dell'orchestra, era un giovane di grandi prospettive, formatosi e cresciuto nell'Orchestra Scarlatti Young. Ciao Giovanbattista, noi ti ricorderemo così, in orchestra con il tuo strumento a manifestare la tua sensibilità, la tua passione, il tuo lavoro. Ci stringiamo al dolore della famiglia e dei suoi cari, esprimendo le nostre più sentite condoglianze" scrive l'Orchestra Filarmonica Campana.