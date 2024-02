Chi è Etta, cantautrice del tormentone Amadeus di Sanremo: di Sessa Aurunca, vive a Napoli Etta, casertana 29enne, vive a Napoli. Nel 2021 ha partecipato a X Factor e ha vinto Area Sanremo. È cantautrice del tormentone punk rock “Amadeus” dedicato al direttore artistico di Sanremo 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Etta è la cantautrice del tormentone "Amadeus" che sta spopolando in questi giorni sui social e su Spotify, canzone punk rock irriverente dedicata al popolare conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2024. Anche Fiorello le ha voluto dedicare uno spazio durante la diretta di Viva Radio 2 Sanremo del 4 febbraio scorso. Ma chi è, in realtà, la giovane cantante promessa del rock italiano?

Etta, nome completo Maria Antonietta Di Marco, è una giovane cantautrice italiana. Classe 1995, la 29enne casertana è originaria di Sessa Aurunca, ma vive a Napoli. Già conosciuta e amata dal grande pubblico per la sua partecipazione a X Factor nel 2021. Ha coronato il successo con la vittoria di Area Sanremo nello stesso anno con il singolo “W0man”. L'anno scorso è salita sul palco del concertone di Roma del 1 maggio, assieme ad altri big della musica italiana, come Rocco Hunt, Geolier, Lazza, Coma Cose, Tananai, Mr. Rain, Ariete, Fulminacci, Rose Villain, Matteo Paolillo, Aiello e Leo Gassman, solo per citarne alcuni.

Da X Factor ad Area Sanremo

Etta inizia a comporre nel 2017 in collaborazione con il producer V-Rus e nel 2019 ha pubblicato il suo primo singolo “‘Il mio supereroe’ e il suo primo album “Diverso”. Nel 2021 partecipa ad X-Factor con il brano inedito “BAM BAM” e a novembre dello stesso anno vince Area Sanremo con il singolo “W0man”, ma viene esclusa da Sanremo Giovani. È in questo contesto che nasce l'idea del brano "Amadeus" – testo di Etta, compositore Vincenzo Russo, prodotto da V_Rus e pubblicato da B Music Records con distribuzione ADA Music Italy – il nuovo singolo pubblicato in questi giorni. Nel video Etta canta e rockeggia con sullo sfondo un megaposter rosa col volto di Amadeus.

Leggi anche Perché Geolier si è presentato a Sanremo vestito con la tuta del Napoli: non è solo tifo

Con "Amadeus" ha creato un tormentone

Il brano, ironico e pungente, offre anche uno spunto di riflessione, dal punto di vista punk rock, sul Festival di Sanremo: "Cari italiani restate a casa. È la settimana della musica in gara. Piena di soldi. Piena di trash. Aspetto tutto l’anno per restare a vedere. Il più grande degli show". Anche Amadeus – definito "affascinante, cortese e affabile" e anche "meglio di Pippo Baudo – sembra apprezzare la critica costruttiva, condividendo il singolo di Etta sulla sua pagina Instagram. E, adesso, il sogno di Etta è di arrivare magari a solcare il palco dell'Ariston, dove portare il suo sound graffiante.